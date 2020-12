Szájer-ügy: a lelki megterheléstől az ereszcsatornáig - újabb beleremegés jöhet

Az EP-képviselő szerint a Fidesz a fék, amelyik megakadályozza, hogy a nyugati kereszténydemokrácia rossz útra tévedjen.

Teljes politikai közösségünk nevében köszönetet mondunk Szájer Józsefnek, akinek döntő szerepe volt abban, hogy a magyar polgári konzervativizmus és kereszténydemokrácia elfoglalhassa az őt megillető helyet az európai politikai színtéren – így búcsúzott a Fidesz váratlanul lemondott EP-képviselőjétől.

Szájer József advent első vasárnapján jelentette be, hogy megválik mandátumától. Lelki megterhelésre hivatkozott, hangsúlyozva, hogy hirtelen távozása nincs összefüggésben az európai színtéren most zajló, „minden eddiginél ádázabb küzdelemmel”. Talán csak utóbbi állítása az, amelynek maradéktalanul hitelt adhatunk.

Elképzelhető, hogy cselekedete jogi szempontból (részben legalábbis) védhetőnek bizonyul majd. Erkölcsi és politikai szempontból azonban egész biztosan nem.

A kereszténydemokrata értékek védelmezésére továbbra is szükség van – hangsúlyozta Szájer József tavaly márciusban a Magyar Hírlapnak adott interjújában. A reformátusok szárszói konferenciáján tavaly augusztusban arról beszélt, hogy a nemzet mellett a kereszténységet és az emberi méltóságot ma komoly támadások érik a liberális baloldal részéről: „a kereszténység, a hit ma ódivatú dologként jelenik meg a főáramú médiában, többnyire gúny és nevetségesség tárgyává téve”. A nyugati kereszténydemokrácia szerinte sok tekintetben tévútra jutott, de „itt vagyunk mi féknek”.

Talán az említett kijelentések némelyike is eszébe jutott, miközben droggal a hátizsákjában menekülni próbált az ereszcsatornán a szexpartit feloszlató rendőrök elől.

Szájer József – aki tagadta, hogy a kábítószer az övé lenne – a botrány kirobbanása után kiadott közleményében sem volt őszinte. „Házibulinak” minősítve a rendezvényt elismerte, hogy megsértette „a gyülekezésre vonatkozó szabályokat, ez felelőtlenség volt részemről, az ezért járó szankciókat vállalom”. Ugyanakkor azt állította, hogy „vasárnap bejelentett lemondásommal levontam a személyes és politikai következtetést”. Olyan látszatot keltett tehát, mintha már vasárnap hivatkozott a brüsszeli esetre, és nem egészen más indokot tálalt volna a közvélemény felé. A brüsszeli ügyészség jelentése alapján az a közlése sem feltétlenül fedi a valóságot, hogy megúszta volna egy szóbeli figyelmeztetéssel.

Szájer nemcsak a kereszténységet propagandacélokra felhasználó pártját hozta kínos helyzetbe, hanem közszereplő feleségét, Handó Tünde alkotmánybírót is. Szájer József közleménye így zárul: „Megkövetem a családomat, kollégáimat, a választóimat. Kérem őket, hogy botlásomat, harminc éves kitartó és elkötelezett munka fényében értékeljék. A botlás személyes, azért csak magam tartozom felelősséggel, kérem ne terjessze azt ki senki se a hazámra, se a politikai közösségemre.”

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja szerint Szájer József helyes döntést hozott, amikor távozott. Sőt: „az egyedüli helyes döntést hozta meg”. Ebben a nyilatkozatban már nem mondanak köszönetet neki.