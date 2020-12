Még egy bevételt kirántott az amúgy is kivéreztetett önkormányzatok zsebéből a kormány

Az általános iskolákban 95 102 dolgozót vizsgáltak és a tesztek 2,3 százaléka lett pozitív.

Továbbra sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az iskolák ne lennének a koronavírus-járvány gócpontjai – állítja a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás, miután az Operatív Törzs kedden ismertette a pedagógusok múlt heti, országos tesztelésének eredményeit. Az érdekvédő szerint noha a pozitív tesztek aránya első pillantásra alacsonynak tűnhet, a több mint háromezer – jellemzően tünetmentes – fertőzött bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozó kiszűrése nem jelentéktelen. Az önkéntes tesztelésnek a bölcsődékben vettették alá magukat a legnagyobb arányban a dolgozók, a részvétel 79 százalékos volt, ami 11 113 embert jelent – közülük 195-en lettek pozitívak, ami a résztvevők 1,9 százaléka. Az óvodákban 34 964-en (74 százalék) teszteltették magukat, nekik 2,3 százalékuk, 811 ember volt fertőzött. Az általános iskolákban 95 102 (73 százalék) pedagógust és iskolai dolgozótól vettek mintát, a pozitív esetek száma 2170 volt, ami szintén 2,3 százalékos pozitivitási arány. A legalacsonyabb részvétel (64 százalék) a szakképző intézményekben volt, igaz, ezekben az iskolákban már hetek óta digitális munkarend van, s csak a gyakorlati képzésben résztvevő oktatók járnak be. Itt 5653 dolgozót teszteltek, közülük 146-an (2,6 százalék) voltak koronavírusosak. A PSZ alelnöke szerint az oktatási intézményekben ezeknél jóval magasabbak lehetnek a fertőzöttségi arányok, hiszen sokan nem vállalták a szűrést, ráadásul nincsenek nyilvános adatok arról, mennyi olyan pedagógus és más dolgozó van, aki már a tesztelés időpontjában is karanténban volt. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a gyorstesztek a negatív eredmények tekintetében csak 50-60 százalékban megbízhatóak. Mindemellett a diákokat egyáltalán nem tesztelik. – Az elmúlt egy hétben jelentősen megnőtt azoknak az intézményeknek a száma, ahol rendkívüli szünetet vagy digitális munkarendet kellett elrendelni, ez is azt igazolja, hogy komoly a helyzet – mondta Totyik Tamás. Az Operatív Törzs tájékoztatása szerint kedden 330 óvodában egy-egy csoportot érintően, 163 óvodában és 116 általános iskolában az egész intézményt érintően volt rendkívüli szünet. Emellett 562 általános iskolában egy-két osztályt és 53 általános iskolában a teljes intézményt érintően digitális tanrend. Ez azt jelenti, hogy az általános iskolai osztályoknak már majdnem a negyede (22 százaléka) tantermen kívüli munkarendben tanul. A PSZ álláspontja továbbra is az, hogy ahol csak egyetlen fertőzöttet is találnak, el kell rendelni a teljes intézménybezárást. Totyik Tamás szerint ezzel lehetne megfékezni a járvány terjedését a köznevelési intézményekben, úgy véli, az nem elég, ha egy-két osztályt hazaküldenek. Hangsúlyozta, valódi kontaktkutatásra is szükség lenne, hogy ne fordulhasson elő például olyan, hogy egy diák, akinek az egyik családja tagja igazolt Covid-fertőzött, minden gond nélkül járhat iskolába. – A pedagógustesztelés eddigi eredményeiből nem lehet országos következtetéseket levonni – vélekedett Falus Ferenc. A korábbi országos tisztifőorvos szerint nagyon sok a hiányzó adat, ugyanakkor a szűrésnek így is volt értelme, a járvány elleni védekezés esélyein javíthat, ha azok a dolgozók, akik tünetmentesen fertőzöttek voltak, mostantól otthon maradnak. – Ha például az általános iskolákban 2,3 százalék volt a pozitív tesztek aránya, az pont 2,3 százalékkal több, mint szabadott volna – mondta Falus Ferenc. Az országos szűrés ezen a héten folytatódik. Azok is kérhetnek újabb tesztet, akiktől a múlt héten már vettek mintát. A kormány és a szakszervezet is azt kéri, aki még nem vettette alá magát a vizsgálatnak, éljen a lehetőséggel.