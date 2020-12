Szabad szemmel: az Orbán-kormány keresztény családpolitikáját és a meleg gruppenpartiról menekülő Szájert állítja szembe a nyugati sajtó

A republikánusok gondosan megválasztják, hol üssék az elsőt a leendő Biden-Harris kormányzaton.

A republikánusok gondosan megválasztják, hol üssék az elsőt a leendő Biden-Harris kormányzaton. Kiszemelt célpontjuk a költségvetési hivatal élére jelölendő, Neera Tanden. Az indiai származású jogásznő a Center for American Progress nevű intézet élén az elmúlt években sokszor bírálta éppen azokat szenátorokat, akiknek majd jóvá kellene hagyniuk a kinevezését, ráadásul korábban Hillary Clinton mellett dolgozott, ami miatt eleve „ellenségnek” tekintik. Az egyik republikánus szenátor köréből már jelezték is, hogy Tandennek „zéró esélye van” a jóváhagyásra. Ez utóbbi persze attól is függ, hogy a két georgiai pótválasztást követően a jobboldal meg tudja-e őrizni a szenátusi többséget. Ha igen, akkor nem csak Tanden számíthat forró jóváhagyási vitára, de Biden többi jelöltje is. A republikánusok közül páran már fenik a kést, mert a meghallgatások a potenciális 2024-es elnökjelöltek számára jó alkalmat teremtenek harckészségük bizonyítására. A november 3-i választások óta tapasztalható feszültség nyomán nőtt a nyugalmat árasztó Joe Biden népszerűsége, míg az eredményt elutasító és összeesküvés-elméleteket hajkurászó Donald Trumpé csökkent. A Gallup szerint Biden 6 százalékkal 55 százalékra növelte támogatottságát, míg Trump 3 százalékot vesztett és most 42 százalékon áll. Az intézet szerint az elmozdulás azt jelzi, hogy a független és a mérsékelt republikánus szavazók eddig elégedettek azzal, amit Bidentől láttak. Trump táborának jobbszélén közben végképp elszabadultak az indulatok. Kampánystábjának ügyvédje, Joe diGenova ezt mondta a belbiztonsági tárca volt kiberbiztonsági főnökéről, Chris Krebsről: „A pasas minősített barom. Vízbe kéne fojtani és felnégyelni. Hajnalban előállítani és főbe lőni.” Minderre Krebs azzal szolgált rá, hogy cáfolta a választási csalásokról szóló trumpi képzelgést. Rick Wiles, a rasszista, homofób és antiszemita „hittérítő” azt vizionálta, hogy Trump „eltávolítása” esetén vidéki hívei, a veteránok, cowboyok és hegylakók le fogják vadászni azokat, „akik ezt tették az elnökkel”.