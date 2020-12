Áder megszólalt

A filozófus szerint a magyar kormányfőt gyűlöli az ország, amelyet morálisan lezüllesztett, és a járványban az is kiderült: rosszul is kormányoz.

Változásra van szükség: Orbán Viktor nem maradhat az ország élén. Morálisan lezüllesztette és tönkre tette ezt az országot. Ehhez mások is hozzájárultak, de ma ő Magyarország szinte teljhatalmú vezetője, úgyhogy Orbánnak mennie kell! – jelentette ki Tamás Gáspár Miklós az ATV kedd esti Egyenes beszéd című műsorában A filozófus, mint mondta, Szájer József ügyéhez nem kíván hozzászólni egyáltalán, más ember magánügyeiről nem kell a nyilvánosságban beszélni, és a képmutatást nem most találták ki. Ugyanakkor leszögezte:

Ezt többek között Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának Origóban megjelentetett , majd visszavont , „Európát Soros gázkamrájának” ábrázoló, nemzetközi felháborodást kiváltó cikkére is alapozta. Tamás Gáspár Miklós kifejtette: amikor az emberek elolvasták azt a szörnyűséges cikkét, rengetegen fölháborodtak, de nagyon kevesen figyeltek fel egy másik tényezőre: amit ez az ember állít, az nem igaz. – Ilyen cikk legalább 40 jelenik meg egy átlagos héten ugyanezzel a tartalommal, csak legfeljebb „nem ilyen ügyesen megírva”, például a Magyar Nemzetben napi 5-6, de például az Origón, Mandineren, a Pesti Srácokon is rendszeresen. Demeter Szilárd most azt állítja, hogy a nyitott társadalom fogalma azt jelenti, hogy beengedik a bevándorlókat – mondta filozófus. Kiemelte: