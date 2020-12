Harmincan írták alá a Deutsch Tamást kizásárát kezdeményező levelet

Két hónap helyett egy hét bezárásra mérsékelte a rendőrség annak a nagyatádi pékségnek a büntetését, melyet múlt pénteken sújtottak a szankcióval, ugyanis az idősek vásárlási sávjában egy 65 évnél fiatalabb vevőt szolgáltak ki.

A történetet az üzletvezető közösségi oldalon megosztott bejegyzése alapján a KPSVR tárta fel, s az ügy országos visszhangot kapott: az eladó egy nyugdíjasnak látszó férfit szolgált ki délelőtt 9 és 11 óra között, akit a boltból kilépve rögtön igazoltattak a rendőrök. A vevőről kiderült, nem töltötte be 65. életévét, így a hatóság 60 napra elrendelte a pékség bezárását. Nagyatádon komoly felháborodást váltott ki az eset – a helyi rendőrök korábban is hallattak magukról: a kijárási korlátozás első estéjén, tíz perccel 8 óra után 30 ezer forintra büntettek egy négygyerekes nőt, a büntetés kifizetésére gyűjtés indult a városban –, többen konkurenciaharcot láttak az ügy hátterében, s a városban aláírásgyűjtés indult a túlságosan keménynek ítélt szankciók ellen, melyek miatt nemcsak a vevők veszítették el kedvelt boltjukat, de az ott dolgozók is két hónapra az állásukat, ráadásul karácsony előtt. Az Atádhír kedd esti információja szerint a rendőrség végül felülbírálta a korábbi büntetést. „A Nagyatádi Rendőrkapitányság vezetője felülvizsgálta a határozatot, mert az alkalmazott szankció – amely a jogszabály adta kereteknek megfelelt – az országos átlaghoz képest szigorúbb volt. Az érintett szabálysértési hatóság korábbi döntésének felülvizsgálata során önkorrekcióval élt, és a hasonló szabálytalanság esetén országosan alkalmazott jogkövetkezménynek megfelelő mértékű szankciót alkalmazott az üzlettel szemben. Az ideiglenes bezárást összesen hét napra csökkentette, a bírság összegét pedig mérsékelte” – olvasható a megyei rendőr-főkapitányság közleményében, mely alapján a pékség tehát hét nap bezárást követően ismét kinyithat.