Csepeli HÉV: hat hónap ráadás

Jövő nyárig tolódhat ki a vágányzár az atlétikai stadion csúszása miatt. A világbajnokságra így se lesz meg az új vonal.

Az új atlétikai stadion építési projektjének csúszása miatt várhatóan fél évvel meg kell hosszabbítani a csepeli HÉV-vonalon elrendelt vágányzárat. A vonalat eredetileg a Kvassay híd felújítása miatt zárták le június végén, de december végére visszaadták volna a forgalomnak. A Népszava információi szerint a hosszabbítás nem a hídrekonstrukció elhúzódása miatt vált szükségessé, hanem az atlétikai csarnok közúti kapcsolatának biztosítása végett.

A Kvassay híd az ország egyik legforgalmasabb vasúti hídja, amelyen naponta 260-szor haladnak át H7-es HÉV szerelvények. A Ráckeve-Soroksári Duna-ág felett ívelő átkelőt 1951-ben adták át, tartószerkezetét azóta sem újították fel. A munkát már nem lehetett tovább halogatni.

A rekonstrukció miatt június végén állt le a HÉV-közlekedés, de az eredeti menetrend szerint a vágányzárat csak december végéig kellett volna fenntartani. Ezen idő alatt épült volna meg a HÉV-töltésen átvezetett alagútban futó két út is, amely az új atlétikai stadion és a kapcsolódó létesítmények üzemeltetéséhez szükségesek. Az új – távlatokban ötös metróvá alakuló – HÉV-vonal itt már a föld alatt halad majd. A töltés helyén, a Duna-parton pedig egy sétányt alakítanak majd ki, amely egészen az észak-csepeli szabadidő parkig vezet. Ettől azonban még messze vagyunk, sőt ha nem is ennyire, de a vágányzár feloldásától is.

Az atlétikai stadion beruházás ugyanis időközben a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjától és Fürjes Balázs államtitkártól átkerült a tavaly gründolt Beruházási Ügynökséghez és Mager Andrea nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszterhez. A váltás miatt jelentősen megcsúszott a projekt, így a korábban a Kvassay híd rekonstrukciójával egyidőben tervezett útépítés jövő évre tolódott át, így várhatóan jövő nyárig pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Erre utal az atlétikai stadion építésére vonatkozó október végi kormányrendelet is, amely Mager Andrea mellett, felhívja Fürjes Balázst, a nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost, valamint Palkovics László innovációs minisztert, hogy a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. útján „gondoskodjanak a HÉV-közlekedés kiváltásáról a vonalon megvalósítandó vasúti műtárgyak építéséhez szükséges időtartamra”. Az ütemterv kidolgozására december végéig biztosított határidőt a kormány. A csúszásról Borbély Lénárd, Csepel kormánypárti polgármestere is csak a Magyar Közlönyből értesült, rögtön írt is egy levelet Mager Andreának tájékoztatást kérve a vágányzár feloldásának új időpontjáról. A kerületi önkormányzat a Népszava kérdésére azt írta: egyelőre nem kaptak választ.

A csepeli vonalon is futó új járművek beszerzésére szeptember végén írta ki a tendert a MÁV-HÉV Zrt. Első körben negyvenkét villamos üzemű, alacsony padlós mo­torvonatot vesznek, de ez a mennyiség opcionálisan további 12 járművel megtoldható. Becslések szerint a beszerzési ár bizonyosan százmilliárd forint felett lesz, vélhetőleg nem is kevéssel. A tender jelenleg az ajánlattételi szakasznál tart, amelyre az M2 és az M4-es metróvonalra szerelvényeket szállító Alstomot, valamint a MÁV budapesti elővárosi vasútvonalaira motorvonatokat gyártó Stadlert hívták meg.

Az infrastruktúra kivitelezői tenderét azonban még jó ideig nem írják ki. Folyik a tervezés, de nagyon sok az egyeztetésre váró részlet. Az új vonal várhatóan teljesen átalakítja Csepel belvárosát: a jelenlegi HÉV-végállomást a meghosszabbított vonal végpontjára az Erdősor utcához vinnék ki, a csepeli kocsiszín területének egy részét visszakaphatja a kerület. Vélhetőleg átszabják a HÉV vonalát jelentő II. Rákóczi Ferenc utcát is. A Vágóhíd átalakítására tizennégyféle verzió készült, a Boráros tér új arculatán három építésziroda dolgozik. Az már bizonyosnak tűnik, hogy a Kálvin téren az ötös metró vonala kerül legalulra és megmenekül a Nemzeti Múzeum kertje is. Korábban ugyanis felmerült, hogy az alatt alakítanák ki a fordítóműtárgyat, ami jelentős mennyiségű fa kivágásával járt volna. Ezt minden érintett megvétózta, mire sikerült egy drágább, de a felszínre kevesebb hatást gyakorló megoldást találni. Mindenesetre még semmi sem dőlt el. Kivéve azt, hogy ebből vajmi kevés valósul meg az atlétikai vb idejére.