Szijjártó: Tudomásul vettük Szájer lemondását és bocsánatkérését

A külügyminisztert Marosvásárhelyen kérdezték a brüsszeli orgiabotrányba keveredett politikus jövőjéről.

– közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden Marosvásárhelyen, ahol az RMDSZ elnökével, Kelemen Hunorral tartott közös sajtótájékoztatót. Itt a román Antena3 tévécsatorna riportere kérdezte meg, milyen jövő vár Szájer Józsefre a Fideszben a botránya után. Szijjártónak láthatóan nagyon kellemetlen volt a kérdés, másodpercekig gondolkodott a válaszon, majd úgy zárta rövidre az ügyet a fenti kijelentésével, hogy még csak ki sem mondta Szájer nevét. Ez azért is érdekes, mert egy névtelenséget kérő kormányzati háttérember úgy kommentálta lapunknak a botrányt, hogy az EP-képviselőnek egy lehetősége van: „kilép mindenhonnan, a pártból, visszavonul a közéletből. Ezt fogja tenni”. Ám ez egyelőre nem történt meg, Szájer József csak „megkövette” családját, kollégáit és a választókat , amiért illegális szexpartin vett részt. A Népszavához eljutott információk alapján úgy tűnik, Szájer az elmúlt napokban – mint ismeretes, pénteket kapták el a brüsszeli rendőrök, vasárnap mondott le a mandátumáról és csak hétfőn szivárgott ki a belga sajtóban, mi is történt valójában – nem fedte fel párttársai előtt távozásának valódi okait. Vagy ha igen, csak a párt legszűkebb vezetése tudhatott az ügyről. Egy kormánytag például azt állította a Népszavának, ő valóban elhitte, hogy Szájer „elfáradt”, „írni akar”. Egy külügyekkel foglalkozó fideszes képviselő pedig arról beszélt, az EP-képviselő „régóta tervezte” ezt a lépését, mert „beleunt az EP-színvonalú vitákba, stratégia dolgok érdeklik”. Viszont a mezei fideszes képviselők egy jelentős részét teljesen meglepte Szájer vasárnapi bejelentése, s minden jel szerint nem hitték el, hogy a lemondása oka valóban az, amit eredetileg bejelentett. Erre utal, hogy a párt egyik külügyesét elmondása szerint többen is megkeresték és arról érdeklődtek, mi lehet a háttérben. Szájer botránya rossz időszakban jött a kormánynak és a Fidesznek. Nemcsak az uniós költségvetési vétó miatt, hanem azért is, mert az EP-képviselő volt az egyik fontos kapcsolattartó a párttagságát éppen „önkéntesen” felfüggesztett Fidesz és az Európai Néppárt vezetői között. Ráadásul egy másik fontos, a Néppárthoz vezető kommunikációs csatorna is befagyott egy időre: Frank Spengler, a német CDU pártalapítványának, a Konrad Adenauer Alapítványnak a budapesti irodavezetője nyugdíjba vonult és hazautazott, utódja, Michael Winzer pedig csak márciusban foglalja el hivatalát.