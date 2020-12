Egy biztató karrier vége – Sokféleképpen vélekednek Szájer Józsefről az EP-ben

Hiába vannak jó kormányzati bekötései az ötletgazda Parragh Lászlónak, minden ötlete neki sem megy át.

A Fidesz alelnöke az ATV híradójának arról beszélt , hogy nem támogatják Parragh László kezdeményezését az iparűzési adó eltörléséről. Kósa Lajos szerint több településen már most jelentős adóemelések voltak, Hódmezővásárhelyen földadót vezettek be, Karácsony Gergely is extra adót akart bevezetni a fővárosban. A Fidesz szerint ez helytelen, és a jelenséget meg akarják előzni. A beszámoló szerint a Pénzügyminisztérium kedd este azt közölte, a kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket. Korábban lapunk is beszámolt arról, Parragh László úgy akarta kisegíteni a kkv-szektort, hogy az iparűzési adó felfüggesztését javasolta. Ezt a tervet ellenzéki városvezetők mellett Székesfehérvár fideszes polgármestere is nyíltan kritizálta.