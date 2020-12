Kelet-nyugati versenyfutás a vakcináért

A pekingi kormány gyorsan szállítana oltóanyagot, zajlanak is az ezzel kapcsolatos tárgyalások, de a korábbi klinikai vizsgálatokról szóló dokumentumok még nem érkeztek meg Magyarországra.

Ugyan az európai gyógyszerügynökség jelezte a honlapján hétfőn, hogy hozzáláttak a Pfizer-BioNTech koronavírus-vakcina dokumentumainak vizsgálatához, az Európai Unióból kilépő briteknek már nem volt okuk erre várni, így önálló döntést hoztak: jóváhagyták az oltás használatát. A szigetországban a lakosság oltása már a jövő héten megkezdődhet. Az európai gyógyszerhatóságnál folyó értékelés várhatóan december 27-ig fejeződik be. Az Európai Bizottság 300 millió adag vakcinát kötött le az Unió országainak. A Pfizer géntechnológiás oltóanyaga, az úgynevezett nukleinsavas (mRNS) eljárásra épül. Ez a COVID-19 genetikai állományának egy részét közvetlenül az emberi sejtbe bejuttató géntechnológia, ennek következményeként a sejtek olyan koronavírus-fehérjéket termelnek, amelyek aktivizálják az immunrendszert.



Ha később az oltott személy érintkezésbe kerül a SARS-CoV-2-vel, az immunrendszere már felismeri a vírust és felkészült a támadásra. Mivel az mRNS vakcinák nem a teljes vírust kódolják, hanem annak csak egyetlen fehérjéjét, sokkal gyorsabban alakul ki a védekező reakció. További sajátosságuk, hogy a hagyományos vakcinákénál erősebb immunválaszt indukálnak. (Ez az a bizonyos vakcina, melyre a németek már november elején elkezdték kiépíteni a hűtési és szállítási infrastruktúrát.)



Kemenesi Gábor közösségi oldalán a hírrel kapcsolatban arról ír, hogy „az AstraZeneca, Pfizer és Moderna 2021-ben 5,3 milliárd adaggal tervez, amely az AstraZeneca vakcina dozírozásától függően 2,6 -3,1 milliárd embernek lenne elég. Ehhez még az oroszok külföldi piacra 500 millió adagot szánnak.” Más elven működnek a keletről érkező kínai, valamint orosz vakcinák. Ez utóbbiak hagyományos elölt vagy élő, de legyengített vírust alkalmaznak, hogy „megtanítsák” az immunrendszert a kórokozót felismerni. Lapunk úgy tudja, a magyar kormány rendelt a kínai és orosz vakcinából is. A pekingi kormány gyorsan szállítana oltóanyagot, zajlanak is az ezzel kapcsolatos tárgyalások, de a korábbi klinikai vizsgálatokról szóló dokumentumok még nem érkeztek meg Magyarországra. Ha ezek is megjönnének, tanúsítva a szer biztonságosságát és hatásosságát, akkor azok alapján lehetne dönteni, elkezdődhet-e hazánkban a klinikai hármas fázisú gyógyszerpróba. Ez lehetne a formája annak, hogy nagyobb tömeget is beoltassanak vele Magyarországon. Az oroszok már küldtek is 10 ampulla oltóanyag mintát a sajátjukból, a magyar külügyminiszter a közelmúltban pedig azt is bejelentette, hogy a dokumentáció is megérkezett. Úgy tudjuk, már egy magyar-szakember küldöttség is elutazott Oroszországba, hogy a helyszínen ellenőrizze a gyártás illetve a klinikai vizsgálatok körülményeit. Érdeklődtünk a hazai gyógyszerhatóságnál, hogy hol tart az orosz illetve a kínai vakcina magyarországi törzskönyvezés előtti felhasználásra szóló engedélyének elbírálása, de lapzártánkig nem kaptunk választ.