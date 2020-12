Megjelentek a nyugdíjemelés részletei

Az államtitkár az ismét az önkormányzatokat sújtó legfrissebb kormányrendeletet magyarázta meg a kormánysajtóban.

Interjúban magyarázza Tállai András a kormányközeli Magyar Nemzetnek , hogy miért volt szükség a már eleve kivéreztetett önkormányzatoktól elvenni egy újabb bevételi forrást. A Pénzügyminisztérium államtitkára tíz év NER-kormányzást követően baloldali megszorításokat emlegetve arról beszélt, hogy válságos időket élünk, a kilábaláshoz pedig a közterhek csökkentésére van szükség. Kedd este jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, ami szerint az önkormányzatok nem emelhetnek adót 2021-ben , a válság idején adott kedvezményeket egészen jövő év végéig meg kell tartani, és új adót sem vezethetnek be. Tállai András a lapnak kifejtette: a kormány az elmúlt hónapokban több adócsökkentésről is határozott, az állam négyszázmilliárd forint adóról mondott le a vállalkozások és munkavállalók érdekében.

– Ehhez képest egyes helyi önkormányzatok adót akarnak emelni, ami teljességgel érthetetlen – jegyezte meg a miniszterhelyettes.

Budapestről azt mondta, hogy „a főpolgármester százmilliárdos nagyságrendű állampapíron és több tíz milliárdnyi készpénzen ül, mégis durva adóemelést fontolgat, amit cinikus módon újraindítási adónak keresztelne el”.

– A nehéz helyzetben lévő vállalkozásokon, a munkavállalókon és a nyugdíjasokon nem segítenek a megszorítások, de a politikai hazugságok, a kamuhírek és a kamuvideók sem. Üdvös lenne, ha a baloldal legalább egy időre mellőzné ezeket az eszköztárából – jelentette ki.

Úgy vélekedett, hogy a baloldal megszorításokra épülő politikája csak súlyosbítja a családok és a vállalkozások helyzetét.

– Ezzel egyszer már tönkretették az országot, és segítség helyett most is tovább rontanák a magánszemélyek és a vállalkozások helyzetét – állapította meg.

Hozzátette, hogy a baloldal válságkezelése mindig csak megszorításokból áll, így volt a kormányzásuk alatt, és a jelek szerint most, a koronavírus-járvány idején is ezt az utat választották. Mindezt alá is támasztotta azzal, hogy a Karácsony Gergelyék a Budapesten működő vállalkozások megadóztatását készítik elő, az I. kerület polgármestere a vendéglátóhelyek teraszai után fizetendő közterület-használati díjakat emeli, Erzsébetvárosban az építményadót emelnék meg, Kispest pedig a piaci árusokat sarcolja. Tállai András szerint az emberekkel fizettetné meg a járvány okozta válság kiadásait többek között Miskolc, Ózd, Eger, Gyöngyös, Vác, Baja, Aba és Budakalász „baloldali vezetősége” is.