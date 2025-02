Nem arany és nem is fénylik – nyugdíjeső, és ami mögötte van

Recsegett-ropogott 2009-ben a nyugdíjkassza, emiatt kellett kiadáscsökkentéssel stabilizálni Bajnai Gordonnak. (Aki persze a Fidesz emlékezete szerint Gyurcsány volt.) A jelenlegi kormány úgy-ahogy rendbe rakta – az árat persze a nyugdíjasok fizették meg, akiknek egyre jobban elvékonyodott az ellátásuk –, de Orbán Viktor most simán visszahozhatja a 2009-es állapotokat, hisz a választási győzelemért semmi sem drága. A nyugdíjprémium 146,5 milliárd forinttal, a teljes 13. havi ellátás kifizetése pedig több mint 160 milliárd forinttal kerül többe a tervezett összegnél. Eközben egy tervezett adócsökkentés miatt 350 milliárddal csökkenhet a nyugdíjkassza bevétele. Ezek a juttatások nem épülnek be a nyugdíjba, kérdés, hogy a mézesmadzagként elhúzott pénzeső a választások után is finanszírozható-e.