Szorul a hurok a büdzsét blokkolók körül

Nem ez az egyetlen front, ahol a felek küzdenek egymással.

A BKK a kormányhivatal többszöri felszólítása után, negyedik alkalommal sem nyújtott be elfogadható beadványt a járatsűrítésre vonatkozóan, a tervben ugyanis olyan információk szerepelnek, amelyeket a BKK szakmailag nem támasztott alá.

– állítja Budapest Főváros Kormányhivatala. Tájékoztatásuk szerint a társaság által közölt adatokból az tűnik ki, hogy vonalainak mindössze 9 százalékán történt járatsűrítés, és azok mértéke is rendkívül alacsony. "Továbbá az is kiderült a harmadik felszólításra megküldött részletes adatokból, hogy a délelőtti és a délutáni csúcsban végrehajtott járatsűrítések jelentős része nem a legnagyobb kihasználtságú vonalakon valósultak meg, csupán a kevésbé zsúfolt járatokat érinti. A kormányhivatal ismét felszólította a BKK-t, hogy szakmailag támassza alá intézkedéseit, és értékelhető járatsűrítési tervet nyújtson be" - zárul a tájékoztatás.