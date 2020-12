Hónapokba is telhet, mire a tüdő kiheveri a koronavírust

A fertőzés után a szaglás elvesztése, a fejfájás és a fáradtságérzet mellett gyakran a nehézlégzés, légszomj és köhögés is tartósan megmarad.

Attól függetlenül, hogy enyhe vagy súlyosabb tüneteket okoz valakinél a koronavírus-fertőzés, előfordulhat, hogy a felépülést követően elhúzódó panaszok jelentkeznek. Sokan még a fertőzés lezajlása utáni hetekben is erős fáradtságérzetre panaszkodnak, erőtlennek érzik magukat. Jellegzetes tünet a szaglás- és ízérzékelés elvesztése is, amely akár napokkal a pozitív teszt előtt is jelentkezhet, és a tünetek elmúlását követően még hetekig is megmaradhat. Gyakori panasz a légúti tünetek hosszadalmas gyógyulása, a betegeknél sokáig megmaradhat a légszomj és a köhögés is – mondta Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Tüdőközpont főorvosa.

Egy, az EClinical Medicine című folyóiratban közölt kutatásban 55, Covid-19 betegségből felépült ember vizsgálata alapján megállapították, hogy a fertőzés még akár hónapokkal később is hatással lehet a tüdő működésére. Az elhúzódó panaszok attól függetlenül jelentkeztek a 48 éves átlagéletkorú betegeknél, hogy a koronavírus-fertőzés súlyosabb vagy enyhébb tüneteket okozott náluk. Mindannyiukat kórházban kezelték, négy betegnél súlyos lefolyású volt a fertőzés, oxigént 14-en kaptak, de gépi lélegeztetésre egyikőjük esetében sem volt szükség.

Egészséges tüdőn is látszik

A kórházból való hazatérésüket követően három hónappal mindannyian visszatérhettek a munkába, ám néhány tünet továbbra is kínozta őket. Gyomor- és bélrendszeri problémák, fejfájás és fáradtság mellett légszomjra és köhögésre panaszkodtak. A koronavírus-fertőzés után három hónappal készült mellkas CT lelet a résztvevők 70 százalékánál mutatott eltérést. Négyből egy személynél a légzésfunkciós értékek is romlottak. Néhány páciens esetében egyéb betegség – cukorbetegség vagy magas vérnyomás – is fennáll, de tüdőbetegsége egyikőjüknek sem volt a fertőzést megelőzően. A károsodás tehát egyértelműen a koronavírus-fertőzés következménye.

Bár súlyos lefolyású Covid-19 betegség kialakulásának esélye a krónikus betegek és az idősek esetében magasabb, az is látszik, hogy a fertőzés a fiatalabb, egészséges szervezetet is megviselheti, hosszan elhúzódó tüneteket és szövődményeket okozva – mondta Potecz Györgyi. Fontos, hogy aki, akár enyhe tünetekkel átvészelve átesett a fertőzésen, csak fokozatosan térjen vissza a korábbi életritmusához, különösen a sportoláshoz.

Ha a betegség tüdőgyulladást okozott, a lezajlását követő 6-12 hétben komplex kivizsgálás javasolt. Enyhébb tünetekkel átvészelt fertőzés, de elhúzódó panaszok - krónikus fáradtság, nehézlégzés, köhögés, mellkasi fájdalom, esetleg véres köpet – esetén szintén javasolt a szakorvosi vizsgálat.