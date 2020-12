Schmidt Mária közalapítványából is távozik Szájer

A Népszavának adott tájékoztatás szerint Szájer József – miután megvált EP-mandátumától és kilépett a Fideszből – a Schmidt Mária-féle közalapítvány kuratóriumi tagságáról is lemond.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány honlapjának tanúsága szerint a kuratórium tagja Szájer József is, aki – vagyonnyilatkozata alapján – ebbéli tisztsége után javadalmazásban részesül. Szájer József közismert okokból lemondott európai parlamenti mandátumáról, és azt is bejelentette, hogy kilép a Fideszből. Kérdést küldtünk a Schmidt Mária nevével fémjelezett közalapítványnak, azt tudakolva, hogy kuratóriumi tisztségétől is megvált-e, ha igen, indokolta-e döntését. A lapunknak adott válasz szerint



„Szájer József a közalapítványban betöltött kuratóriumi tisztségétől megvált. Döntését nem indokolta”.

Farkas Ciprián, Sopron kormánypárti polgármestere a közösségi oldalán csütörtök délelőtt adta hírül: „Szájer József levélben hozta tudomásunkra, hogy lemond Sopron városától kapott díszpolgári címéről. A döntését tudomásul vettük és elfogadtuk. Az erről szóló határozat a veszélyhelyzet miatt polgármesteri hatáskörben született meg.”