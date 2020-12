Nem aszteroida, hanem egy elveszett rakétadarab kering a Föld körül

A sivatagi és a Romániában is fel-, majd eltűnt rejtélyes tárgy után Kaliforniában is megjelent egy rejtélyes fémoszlop.

Egy szemtanú szerint négy férfi darabolta fel és vitte el péntek éjszaka a utah-i sivatag vörös kövei között nemrég felfedezett, rejtélyes monolit fémoszlopot, amely napok óta lázban tartja az internetezőket világszerte.

Ross Bernards coloradói fotós a helyi televíziónak nyilatkozva közölte, hogy miután a fémoszlop nagy robajjal feldőlt, az egyik férfi azt mondta: „ezért nem szabad szemetet hagyni a sivatagban”. A négyfős brigád darabokra törte a szerkezetet, felpakolta és elment. „Közben azt mondták, ne hagyjunk nyomot” – idézte fel Bernards, akinek csapata meg is örökítette a történéseket.

A San Juan megyei rendőrfőnök hivatala korábban azt nyilatkozta, hogy nem indít nyomozást a közterületre illegálisan kihelyezett monolit eltűnésének ügyében, ugyanakkor szívesen fogad minden fülest attól a több száz embertől, akik elzarándokoltak a Red Rock sivatag mélyére, hogy megcsodálják a csillogó fémoszlopot.

A utah-i hatóságok múlt hétfőn jelentették be , hogy egy 3,6 méter magas fémépítményre bukkantak a sivatag vörös sziklái között. A monolit pontos helyét szándékosan nem adták meg, ám az internetezők mindössze 48 óra alatt lokalizálták a pontot és kiposztolták a koordinátáit. Nem sokkal később meg is jelentek az első fotók az Instagram közösségi képmegosztón a titokzatos eredetű oszloppal pózoló emberekről. A fémtömb eredete ismeretlen. A legtöbben arra tippeltek, hogy szobrász alkotása lehet, néhányan John McCracken minimalista művész (1934-2011) keze nyomát vélték felismerni benne.

Nem Utah az egyetlen hely, ahol rejtélyes monolit tűnt fel: Észak-Romániában egy hasonló fémépítmény felbukkanásáról , majd pedig eltűnéséről számoltak be a napokban. A The Guardian a helyi újság információira hivatkozva csütörtökön egy újabb, a kaliforniai Atascadero városánál, egy hegy tetején megjelent rejtélyes fémoszlopról ír. A háromoldalú oszlop, a romániaihoz hasonlóan rozsdamentes acélból készült. A tárgyat a sarkainál összehegesztették, szegecsekkel rögzítették. Miközben a utah-i a sziklához volt erősítve, ez láthatóan kissé ingatag volt, a helyi lap szerint lehet, hogy el is lehet tolni.