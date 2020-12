Csekély amerikai siker Afganisztánban, Bidennek nehéz dolga lesz

Hétfőtől enyhítenek az osztrák korlátozásokon, a napközbeni kijárási tilalmat feloldják, az adventi vásárok azonban idén nem nyithatnak ki és a karácsony is csendes lesz, hogy ne kelljen jövőre visszatérni a szigorhoz.

Kompromisszumos döntést hozott az osztrák kormány – a kancellár szerint a nemzeti identitáshoz tartozó – síelés ügyében: a jelenleg magányos álldogáló síliftek Ausztria 413 síelésre kiépített területén december 24-től mozgásba lendülhetnek, ha a hóhelyzet ezt megengedi. De a szállodák, panziók zárva maradnak legalább január 6-ig, és továbbra sem nyitnak ki az éttermek. Magyarán, egy napos síelést enged a koronavírus elleni rendelkezés, amely azt is megtiltja, hogy magánházaknál bérelt szobákat vegyenek igénybe a síelésre vágyók. (Veszteségeik felét az állam állja.) A síüzlet nagyon jelentős bevételi forrás Ausztriában, de az országra óriási nyomás nehezedik Németország, Olaszország, Franciaország részéről, hogy a tavaly egész Európában tömeges fertőzést okozott sportot, főleg a síelés utáni táncos-ivós zárt termi mulatozást ne kezdjék el. Az említett országok elő is írták állampolgáraiknak, hogy ha mégis az ausztriai síelést választják, akkor utána odahaza szigorú karanténnal számolhatnak. A síeléssel kapcsolatos döntésnek szimbolikus jelentősége is van, de a gazdaság számára még fontosabb, hogy



december 7-én újra kinyithatnak az üzletek, áruházak.

A kereskedelem eddig 37 százalékot veszített karácsonyi forgalmából a zárva tartás következtében, a veszteségek csökkentésére meghosszabbítják a boltok nyitva tartási idejét. A december 8-i szünnapon (Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén) 9-19 óráig lehet vásárolni a hagyományos 10-18 óra helyett, a szokásos szombati nyitvatartást is meghosszabbítják egy órával, este 19 óráig. A gazdasági kamara javaslatát, hogy kivételesen vasárnap is lehessen vásárolni, nem sikerült keresztül vinni. A rendelkezések szerint 10 négyzetméternyi terület illet meg minden vásárlót a plázákban, azaz nem lehet elözönleni a boltokat, valamint szellőztetni is kötelező. Valamennyi pénztárt működtetni kell a hosszú sorok kivédésére, és szorgalmazni kell a kártyás vásárlást.



Látogathatók december 7-től a múzeumok és a könyvtárak. A színházaknak, operáknak, moziknak viszont január 7-ik kell várniuk a nyitásra, zárva maradnak a fitnesztermek is. Az állatkertek december 24-én egy napra megnyitják kapuikat.

Elengedhetetlen része szokott lenni az ausztriai karácsonynak az évente 11 millió embert vonzó szabadtéri vásár, forralt borral és punccsal, ezeket az idén nem nyithatják ki. Hétfőtől újra működhetnek viszont a fodrászatok, kozmetikai üzletek, masszázsszalonok, nekik csak azt tiltották meg, hogy étellel, itallal kínálják ügyfeleiket. A szerdai kormányülésen úgy döntöttek, hogy



az este 8-reggel 6 óra közötti kijárási tilalom nem változik, de napközben hat felnőtt és hat gyermek is találkozhat egyszerre, de csak két háztartásból, a karácsonyi-szilveszteri időszakban pedig 10 személy jöhet össze.

Hétfőtől újból látogathatók az óvodák, az általános iskolák alsó tagozatai, és élő oktatáson vehetnek részt az érettségiző osztályok. A felső tagozatosok, kozépiskolások, egyetemi hallgatók továbbra is otthonról tanulnak, így a kicsik elfoglalhatják az ő nagyobb osztálytermeiket. A tanárokat tömegesen tesztelik, ellátják őket FFP2 maszkokkal, és januártól időre-időre folytatódik tesztelésük. A felső tagzatosok kisebb csoportokban, ha a tanítás megkívánja, felkereshetik iskoláikat, 10 éves kortól kötelező a maszk viselése. Sebastian Kurz kancellár szerint az idei karácsonyi időszak szokatlanul csendes lesz Ausztriában, de ez az ára annak, hogy januárban ne kelljen újra szigorú kijárási tilalmat elrendelni.