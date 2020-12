Magyar vétó: több ezer milliárd forint lehet a tét

Továbbra sem enged az EU-nak Varsó, igaz, erre rámehet a kormánykoalíció. Az esetleges új felállás felpuhíthatja a lengyel ellenállást, Orbán Viktor pedig magára maradhat.

Nem változott Lengyelország véleménye, továbbra sem fogadják el, hogy az EU költségvetését összekössék a jogállamisággal – idézte péntek délután Mateusz Morawiecki lengyel kormányfőt a Reuterst. Megszólalt Pawel Jablonski külügyminiszter-helyettes is, aki szerint a csütörtöki bejelentést félreértették. Ezek szerint amit Jaroslaw Gowin kormányfő-helyettes az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásai után tegnapelőtt közölt a sajtóval – azaz, hogy az EU egy olyan, jogi garanciákat tartalmazó nyilatkozattal oldhatná fel a patthelyzetet, amely biztosítaná a két országot, hogy az unió nem fogja felhasználni a jogállami szabályokat politikai nyomásgyakorlásra – nem a lengyel kabinet hivatalos álláspontja. Pedig Gowin azt közölte, hajlandóak feladni a vétót, ha az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséről szóló rendeletről kiad egy jogilag kötelező érvényű értelmező anyagot az Európai Bizottság és azt az állam- és kormányfők is támogatják a jövő heti EU-csúcson. Ezzel nem ért egyet a legnagyobb kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS), ugyanakkor Gowin nyilatkozata felfedte: a vétó komoly belpolitikai válságot okoz. A Gazeta Wyborcza napilap szerint a kormány kedden vitázott a kérdésről: itt Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter, a Szolidáris Lengyelország nevű kis radikális párt vezetője azzal érvelt, hogy a jogállamisági mechanizmus arra lesz jó, hogy Lengyelországra rákényszerítsék a melegházasságot. Azzal is érvelt, hogy a piacról jobb feltételekkel lehet hitelhez jutni, mint az uniós alapból, illetve szerinte Lengyelország és Magyarország felállíthat magának egy saját alapot, bár arra nem adott választ, ezt miből finanszíroznák. A legkisebb lengyel kormánykoalíciós párt elnöke, Gowin viszont úgy vélte, a vétó öngyilkos stratégia. Jarosław Kaczyński, a PiS elnöke, miniszterelnök-helyettes – a lengyel politikai legbefolyásosabb személyisége – szintén a vétó pártján áll. Morawiecki miniszterelnök ugyan nem, de a politikus két tűz közé került. Gowin ezt követően média-offenzívát indított, ennek volt része a csütörtöki nyilatkozat. Kaczynskinek komoly dilemmát okoz, hogy az abortusz-döntés, a COVID második hullámának kezelése, illetve a recesszió miatt a kormány támogatottsága mélyponton van, az előrehozott választás a PiS-nek most nem lenne jó, viszont akármelyik partner lép is ki a koalícióból a vétó-vita miatt, akár Ziobro, akár Gowin, a kormánytöbbség megszűnik. Ennek ellenére több minden is arra utal, hogy a lengyelek a kompromisszum felé mozdulnak el, amit az is jelez, hogy a PiS az ellenzéki Parasztpárttal kezdett tárgyalásokat a kormány támogatásáról a vétó esetleges feladása után. Közben Orbán Viktor a péntek reggeli rádiónyilatkozatában azt hangsúlyozta, a Gowin-féle javaslat nem működőképes, ő továbbra is a vétó híve. Majd ismét szóba hozta kedvenc témáját: a jogállami rendelettel arra akarják majd rákényszeríteni Magyarországot, hogy migránsokat fogadjon be. Ennek ugyan semmi köze a valósághoz, de kijelölheti a szabadulás útvonalát az Orbán és Morawiecki által teremtett patthelyzetből. Ha az Európai Unió jogilag kötelező erejű nyilatkozatban garantálná, hogy egyik országra sem tukmál migránsokat, akkor a duó esetleg meggondolná a pénzügyi csomag jóváhagyását. EU-s diplomáciai források a napokban hasonló kompromisszumot emlegettek megoldási lehetőségként. Kérdés azonban, hogy az EU nyújthat-e ilyen biztosítékokat, adhat-e felmentést a két országnak a közös migrációs politika végrehajtása alól. Amelyről egyébként még nincs megállapodás, a jogszabályokról épphogy elkezdődött a párbeszéd. És lenne ehhez egy-két szava az Európai Parlamentnek is, amely szintén döntési helyzetben van.