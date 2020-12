NER-közelbe került Budapest fő távhőtermelője

Egy, a francia Veolia nevű közműkonszern többségi, valamint a NER-közeli VPP kisebbségi tulajdonában lévő cég vásárolta meg a főváros hőjének háromötödét biztosító Budapesti Erőművet.

December elején a francia-magyar CHP Energia Zrt. vásárolta meg a Budapesti Erőmű Zrt.-t a cseh EP Energy csoporttól – tette közzé a vevő. A több egységből álló fővárosi csoport állítja elő Budapest teljes távhőigényének 60 százalékát – jegyzik meg. A vételárat nem hozták nyilvánosságra. A két éve alapított CHP két részvényese tavalyi jelentésük szerint 51 százalékban a Veolia nevű, Magyarországon évtizedek óta jelen lévő francia közműmulti, 49 százalékban pedig a solymári VPP Project Kft. Utóbbi közvetett tulajdonosa a máltai Apium Media Holding Ltd. Az offshore-gyanús cég kézbesítési megbízottja Beni Gagel, aki – mint arra lapunk két éve felhívta a figyelmet – a letelepedésikötvény-biznisz nyomán ismertté vált, a Princess pékséglánc mögött is felbukkanó, Habony Árpád izraeli barátjaként emlegetett Michael Gagel öccse. A CHP Energia felügyelőbizottságában találjuk a rendszerváltás emlékezetes Kontrax -csődjéhez kötődő Dicső Gábort, néhány évtizede egy úgynevezett virtuáliserőmű-tervvel vetette meg a lábát a hazai energetika területén. A tagok között ül Zelles Sándor, a Gyurcsány-kormány állami ingatlankezelőjének vezetője is. A VPP Project székhelyén lakó, a céget és közvetlen tulajdonosát ez év nyaráig irányító Juhász Gábort, a Magyar Kick-Box Szövetség alelnökét pedig Tombor András Fidesz-közeli üzletember köreihez sorolják. Korábbi beszámolónk szerint két éve a Veolia már vásárolt kisebb hazai áramtermelőket a VPP-csoporttól. Az adásvételi közlemény szerint a Budapesti Erőmű vezérigazgatói feladatait mostantól Palkó György, a Veolia Energia Magyarország vezérigazgatója látja el. Emlékeztetnek: a több mint száz éves Budapesti Erőmű 1997-ig a magyar állam tulajdonában állt, majd a magánosítás során a finn-japán Fortum-Tomen szövetséghez került. Az egységet 2001-ben megvásárló francia EDF 2015-ben adta tovább azt a cseh EP Energynek. A 220 főt foglalkoztató cég üzemelteti a Kelenföldi, a Kispesti és az Újpesti Erőművet. Bár az országos áramtermelésben részesedése csak 3 százalék, hője az önkormányzati Főtávon keresztül 144 ezer helyi háztartást fűt. Az adásvétel kapcsán szintén megemlítendő, hogy ezzel lényegében kivonult a hazai energiaágazatból a Daniel Kretínsky nevével fémjelzett EPH. Pedig a cseh milliárdos befektetőcége 2018-2019-ben Mészáros Lőrinc érdekeltségei oldalán a Mátrai Erőmű tulajdonosai között is megjelent. Igaz, eme, közös vétel engedélyezése után néhány nappal már be is jelentették kilépési szándékukat.