Főpolgármesteri tanácsok a tomboló járvány átvészelésére

Reagált a szerkesztőség a kormánypárti publicista Hír Tv-n mondott nyilatkozatáa.

Ő küzdött, nem tudom, mióta, ezzel a rettenetes démonával – Bayer Zsolt publicista így kommentálta Szájer József homoszexualitását a Hír TV-n. A műsor vendége, Bogár László közgazdász pedig szükségesnek tartotta, hogy a „hibás szerkezetű személyek” miatti kockázatot minimalizálni kellene a Fideszben. Bayer Zsolt a csütörtök esti tévéadásban egy kormánykritikus újságírót is pedofilgyanúba kevert. Egy egykori „barátjának és harcostársának” nevezett homoszexuális kollégájáról azt állította, hogy Thaiföldre utazott, hogy ott fiatalkorú fiúkkal is szexelhessen. Erre felfűzve pénteken a Pesti Srácok a Magyar Hang egyik újságírójára utaló cikket jelentetett meg. Bayer a portálnak ugyanakkor egyéb bizonyítékokról nem tett említést, ami igazolná a vádját, de vállalta, hogy bíróság előtt is tanúskodik. A Magyar Hang közleményben reagált, hogy kollégájuk „semmilyen törvénysértést nem követett el, soha nem létesített testi kapcsolatot kiskorúakkal, ezen túlmenően a magánélete senkire sem tartozik”. Hangsúlyozták, hogy Szájer József botrányát Bayer úgy facsarta ki, hogy ő került bajba, mert ha igaz is lenne állítása, akkor ő maga is bűnös lenne hallgatása miatt. Bayer Zsolt szavai alapján feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen Szél Bernadett független és Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, illetve az MSZP is hasonlóan cselekszik – közölték pénteken.