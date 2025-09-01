Nyolcszáz fölött az afganisztáni földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké több mint 2800

A tálib kormány nehezményezte, hogy a világ nem segített a katasztrófa hírére. Mindeddig Kína, India és az ENSZ jelezte, hogy valamilyen formában részt vesznek a mentésben, a segélyezésben.