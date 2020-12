Csillapíthatatlanul terjed a koronavírus

Brüsszel azon dolgozik, hogy a magyar kormányfő nélkül találjon kiutat a vétó okozta helyzetből.

Bár Orbán Viktor a pénteki rádióinterjúban megismételte, hogy vétózni fog, ha nem választják el egymástól a jogállamiságot, illetve az uniós pénzügyi támogatásokat, Brüsszel azon dolgozik, hogy nélküle találjon kiutat a helyzetből. A Bizottság egyértelművé tette, hogy szükség esetén a 25-ök Magyarország és Lengyelország mellőzésével indítják be a 750 milliárdos segélycsomagot. Akkor pedig Budapest és Varsó egy fityinget sem látna az alapból. Pedig abból 6, illetve 23 milliárdot irányoztak elő számukra. Sőt, a hetilap úgy tudja, hogy előkészületben van egy még keményebb intézkedés arra az esetre, ha a duó miatt januártól nem lesz érvényes költségvetés. Akkor szükséggazdálkodás lép érvénybe és von der Leyen bizalmasan már jelezte, hogy ez esetben visszatarthatják a magyar és lengyel kormánynak járó felzárkóztatási támogatás 50-75 százalékát. Nem véletlen, hogy a lengyel miniszterelnök-helyettes már megpendítette a kompromisszum lehetőségét, bár az általa felvetett megoldás sokat nem érne, ha mondjuk, az Európai Bíróság elé kerül a vita. És ezt Magyarország is pontosan tudja, amint azt Orbán tegnap közölte.

Áthidaló megoldás haladóknak – írja a vezető német lap arról, hogy az EU akkor is tető alá akarja hozni a járvány miatt elhatározott gazdasági szükségtervet, ha Magyarország és Lengyelország a jövő heti csúcson sem tágít a vétótól. Ez esetben a 25-ök kormányai adnának garanciát a Bizottság által felveendő hitelhez, a blokkolók pedig hoppon maradnának, mert nem lenne szükség a beleegyezésükre. Azt pedig megéreznék mind a polgáraik, mind a cégeik. De Brüsszel ezt csupán átmeneti lépésnek szánja, amíg nem jön meg Budapest és Varsó esze és nem kezdheti meg működését az eredetileg elhatározott alap. Hogy meddig tart ez az állapot, azt feltehetőleg csak Orbán Viktor tudja. Lengyel kollégájától eltérően neki nem kell koalíciós vitától tartania. Az EU-ban úgy gondolják, hogy Merkelen múlik, rá tudja-e venni álláspontjuk feladására a magyar és a lengyel miniszterelnököt. Ez azonban már csak azért is nehéz, mert az Európai Parlament nem kívánja újra kezdeni a tárgyalásokat a jogállami egyezségről. Ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy eljutnak-e a dolgok az összecsapásig az állam- és kormányfők találkozóján. Egyes vélemények szerint lehetséges, hogy Orbán és Morawiecki már előbb meghátrál, mert nem szeretné, ha a jövő héten szemtől szembe rájuk zúdulna a többiek haragja.

FAZ A soros német elnökség a kijelölt határidőn belül megállapodott az Európai Parlamenttel a következő hét évre szóló költségvetésről, vagyis még erősebb nyomást gyakorol Budapestre és Varsóra. De a tervezet, a segélycsomaggal együtt, csak akkor lép életbe, ha a két ország eláll a blokádtól. Diplomáciai körökben, illetve az EP-ben úgy nyilatkoztak, hogy ha Orbán és Morawiecki kitart a vétó mellett, akkor teljesen egyértelmű lesz a felelősség kérdése. A német tárgyalódelegáció vezetője pedig arra figyelmeztetett, hogy ez esetben kemény anyagi korlátozások jönnek.

A jogállami vita árt az unió erkölcsi hitelének. Az ellentábort Magyarország vezeti, és olyan elveket hangoztat, amelyeket Brüsszelben illiberálisnak tartanak. Márpedig azok kihívást jelentenek az EU által hirdetett értékekkel szemben. A következmény az, hogy a szervezetet mind gyakrabban vádolják meg képmutatással, ami visszaüthet, már csak azért is, mert üzleti körök megkérdőjelezhetik, hogy ilyen körülmények között mennyire bízhatnak az európai jogrendben. Rosa Balfour, a Carnegie Europe agytröszt igazgatója szerint az unió politikai okokból határozott úgy, hogy nem tartóztatja fel, ami Magyarországon és Lengyelországon megindult. Ám ez nagy baj, mert ily módon a demokrácia mellett az integráció működése került veszélybe. Brüsszeli illetékesek ugyan bizonygatják, hogy megtesznek minden tőlük telhetőt, ami az adott jogi keretek között lehetséges, ám egyesek elismerik, hogy komoly fenyegetésnek van kitéve az EU integritása. Egy illetékes azt mondja, hogy egyes tagországokban egyértelműen hátat fordítanak bizonyos alapértékeknek. Diplomaták és magas rangú tisztségviselők még azt is kétségbe vonják, hogy sokat segíthet, ha életbe lép a jogállami mechanizmus. Hiszen az alapvetően azt célozza, hogy ne lehessen ellopni a közösség pénzét. Egy bennfentes szerint az új szabályozás fontos, de szerény kezdeti lépést jelent, mármint afelé, hogy a tagok végre figyeljenek oda, mekkora bajban van a demokrácia. A 7-es paragrafus sokat nem segített az orbáni illiberális demokrácia ellen. Hiszen mire megszületnek az Európai Bíróság ítéletei, addigra sokszor már visszafordíthatatlan helyzet állt elő. Lásd a CEU kipaterolását. De Budapest pl. visszautasította, hogy eleget tegyen az ítéletnek a külföldi támogatást élvező civil szervezetek ügyében. Philippe Lambert, a zöldek EP-frakciójának vezetője azonban arra figyelmeztet, hogy a túlhatalmat élvező kormányok veszélye nem csupán keleten van jelen. A terrorakciók, a migráció és a járvány miatt mindenütt megnyesegetik a polgári szabadságjogokat. Ezért a politikus keményebb eszközöket tart szükségesnek, hogy rákényszeríthessék az országokat az önkéntesen vállat közelezettségek betartására. Mert a jogsértések aláássák a belső bizalmat. Egyelőre teljesen bizonytalan, hoz-e megoldást a jogállami vitában a jövő szerda-csütörtöki EU-csúcs. De ha még meg is hátrál Magyarország és Lengyelország, marad a kérdés, hogy a közösség miként tudja megvédeni alapértékeit. A német Marshall-alapítvány egyik kutatója úgy véli: az unió most fizeti meg az árát, hogy annak idején azt hitte: megingathatatlanok a demokratikus alapok, és azokat nem kell megoltalmazni. Ám azok sokkal törékenyebbek, mint ahogy az hittük – fűzte hozzá.