Meghalt 193 Covid-beteg az országban

A publicista szerint „ezen a térfélen” nem a büntető törvénykönyv alapján hozzák a döntéseket.

Miután Bayer Zsolt gyakorlatilag pedofíliával vádolta meg egykori „barátját és harcostársát” a Hír TV csütörtök esti műsorában, a kormányközeli Pesti Srácok pénteken a Magyar Hang munkatársát azonosította be az említett személyként. Azaz a lap szerint ő utazott Thaiföldre azért, hogy ott fiatalkorú fiúkkal is szexelhessen. A Magyar Hang később közleményben reagált a vádakra, amiben kijelentették, hogy kollégájuk „semmilyen törvénysértést nem követett el, soha nem létesített testi kapcsolatot kiskorúakkal, ezen túlmenően a magánélete senkire sem tartozik”. Hangsúlyozták, hogy Szájer József botrányát Bayer úgy facsarta ki, hogy ő került bajba, mert ha igaz is lenne állítása, akkor ő maga is bűnös lenne a hallgatása miatt. Nem kellett sokáig várni Bayer Zsolt újabb megszólalására, saját blogján válaszolt az ellenzéki lap közleményére. Bejegyzésében kijelentette, hogy félreérthették a szavait. A Fidesz 5. számú párttagkönyvének tulajdonosa azt írta, hogy „egykorvolt” barátjának és harcostársának készséggel elhiszi, hogy soha nem létesített szexuális kapcsolatot kiskorúval, kizárólag 18. életévét betöltött személlyel.