Mikulásruhába öltöztették az újszülötteket az orosházi kórházban

Ha már kihelyezték a hangszert, akkor játszott is rajta.

Kedves videót fedezett fel a Mandiner : a felvételen az látható, ahogy a járvány miatt a győri Petz Aladár Kórházba átvezényelt katona egy Whitney Houston-dalt zongorázott el. A One moment in time című szerzeményt az intézményben kiállított darabon játszotta el. A felvétel ide kattintva nézhető meg. Itt pedig maga az eredeti alkotás is meghallgatható.