Francis Duncan: Gyilkosság karácsonyra (Részlet a regényből)

A karácsonyfa alatt nemcsak az ajándékok hevernek, hanem maga a Mikulás is – holtan. Mordecai Tremaine nyugdíjas rendőrnyomozó arra készül, hogy a dúsgazdag arisztokrata, Benedict Grame idilli udvarházának előkelő vendégseregletével töltse a szentestét. Az álmos kisváros és a ház is többarasznyi hó alatt várja a karácsonyt. Amikor a vendégsereg elkölti az ünnepi vacsorát, a csillogó karácsonyfadíszek már a fán lógnak. Éjfélkor azonban a vendégek nem csupán a névre szóló ajándékokat találják a fa alatt… Francis Duncan klasszikusa magyarul a General Press gondozásában jelent meg a Krimikönyvtár-sorozat egyik nyitóköteteként. A klasszikus krimi műfajának egyik alapművéből most, íme, egy részlet.