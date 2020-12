Sokat hoz az állami kosz

Hasít a közbeszerzéseken négy olyan kisebb takarítócég, amelynek alig vannak alkalmazottai, és hazai „adóparadicsomban” vannak bejelentve.

Rozsdásodó postaládák Csomádon: ez lenne annak a cégnek a székhelye, amely zsinórban nyeri az állami takarítási tendereket. A Sabina 2000 Kft. egy 25 éve működő, évente 100-200 millió forint közötti bevételre szert tevő vállalkozás, amely számos állami intézménynek dolgozott már a Nemzeti Nyomozó Irodától a Készenléti Rendőrségen keresztül a Pest megyei Bíróságig. A céget Bencze János vezeti, aki – mint azt a település vezetőjétől megtudtuk – Galgahévíz független alpolgármestere. Ottjártunkkor még azt sem tudtuk kideríteni, pontosan melyik postaláda az övéké, ugyanis a Kossuth Lajos út 103. alatti kapualjba nincs kiírva a társaság neve. Okkal adja meg ezt a helyet számos cég székhelyeként: Csomád egyfajta hazai adóparadicsom, a Budapesthez legközelebbi iparűzésiadó-mentes település. Az viszont jól látszik, hogy a Csomádra bejegyzett társaságok illetékesei nem túl gyakran járnak errefele: több postaláda dugig volt a különféle hivatalos értesítéseket tartalmazó borítékokkal. Nemcsak a Sabina hasít az állami tendereken. Lapunk négy apró takarítócéget talált, amik külön-külön és összefogva is nyernek a közbeszerzéseken, sokszor a szektor – több száz embernek munkát adó – legnagyobbjait maguk mögé utasítva. Ilyen, aprócska nyertes a magyar-szlovák határ közeli Tésára, egy parasztházba bejegyzett Colonel Vasa Kft; a szintén csomádi székhelyű Attenclean Hungária és az Újlengyelen jegyzett Profi-IT Consulting is. Közös bennük, hogy szívesen választanak egy-egy hazai „adóparadicsomot” székhelyül, és a cégnyilvántartás szerint viszonylag kevés alkalmazottjuk van, holott a szektor igencsak munkaerőigényes. Azaz minden jel szerint olyan projektcégekről van szó, amelyek ügyesen mozdulnak rá a közbeszerzésekre, majd feltehetően alvállalkozókkal végeztetik el a feladatot. Közülük a legaktívabb a Colonel Vasa. 2015-ben vállalták, hogy két évig takarítják a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) győri és szombathelyi telephelyeit. 2017 áprilisában – konzorciumban a Profit-It Consultinggal – komoly részt szakítottak a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által kiírt tenderből: 47,7 millió forintért, három évig takaríthatták a főkapitányság nyolc telephelyét, 17 ezer négyzetmétert. A cégek azt is vállalták, hogy munkanélkülieket foglalkoztatnak, bár a kérdéses időszakban a céginformációs rendszert kezelő Opten Kft. adatai szerint az alkalmazotti létszámuk nem haladta meg 6-8 főt. A sikersorozat azóta is tart. Dolgozhattak az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ), a Készenléti Rendőrségnek, takaríthatják a Paks II Zrt. budapesti irodaházait. Tavaly a Colonel összefogott az Attenclean Hungáriával számos intézmény – a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja, a Katona József Színház, a Nemzeti Eszközkezelő és a Készenléti Rendőrség – megbízását szerezve meg. A Colonel nevével fémjelzett tavalyi szerződések értéke meghaladta a 147 millió forintot, a rendszeresen takarítandó helyszínek száma a 20-at, területük a 22 ezer négyzetmétert – eközben a két összedolgozó cég alkalmazotti létszáma nem érte el a 30 főt. A Népszava arra volt kíváncsi, mi a siker titka ezeknél, az alkalmazottaik számát tekintve kicsinek számító cégeknél, ám a vállalkozások mindegyike hárította kérdéseinket. Nyevrekla Barnabás, a Colonel Vasa ügyvezetője üzleti titkokra hivatkozott és perrel fenyegetőzött. Bencze, a Sabina ügyvezetője többször nyomatékosan kérte, hogy „ne zaklassuk”. Kovács Alexandra az Attenclean részéről telefonon nyilatkozott, ám később nem járult hozzá válaszai közzétételéhez. A Profi-It Consulting nem is reagált megkeresésünkre. A megbízók közül a rendőrséget, az NAV-ot és az ÁSZ-tt kérdeztük. Az Országos Rendőr-főkapitányság későbbre ígért választ, az ÁSZ megerősítette a szerződés létét és összegének nagyságát, a NAV pedig hangsúlyozta, hogy csak olyan cégekkel kötnek szerződést, amelyek teljesítik az elvárt pénzügyi-alkalmassági feltételeket. Érdeklődtünk a piac nagyobb szereplőinél is, mit tudnak ezekről a vállalkozásokról, de senki nem akart megszólalni. Aki beszélt, az állami megbízók nevét hallva rögtön kérte, ne írjuk le a nevét. Ő mindössze annyit mondott, nem is ismeri az említett cégeket és hozzátette, szerinte a megbízókat nem is érdekli, kinek az emberei dolgoznak náluk, „amíg a munkát hibátlanul elvégzik”.