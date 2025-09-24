A közlekedési társaság szeptember 11-én értesült arról, hogy a MasterClean Kft.-nél szeptember 10-én a NAV razziát tartott. A cég beborulása után a takarítók még egy hétig ingyen dolgoztak a BKK-nak, azzal az ígérettel, hogy átveszik őket, de erre nem került sor.
Hasít a közbeszerzéseken négy olyan kisebb takarítócég, amelynek alig vannak alkalmazottai, és hazai „adóparadicsomban” vannak bejelentve.
Információnk szerint egy volt esztergomi vezető fideszes politikus is érintett abban a bűncselekményben, amelyről tegnap számolt be a fővárosi főügyész. Ibolya Tibor közleményében azt írta: a Budapesti Nyomozó Ügyészség ügyészei a NAV és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatallal együttműködve összehangolt intézkedésben országszerte házkutatásokat tartottak és 16 embert bűnügyi őrizetbe vettek.