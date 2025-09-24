Bilincsben vitték el a BKK jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító cég vezetőit

A közlekedési társaság szeptember 11-én értesült arról, hogy a MasterClean Kft.-nél szeptember 10-én a NAV razziát tartott. A cég beborulása után a takarítók még egy hétig ingyen dolgoztak a BKK-nak, azzal az ígérettel, hogy átveszik őket, de erre nem került sor.