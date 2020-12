Machado kötete nem andalít, hanem képen suhint

Somogyi Hajnalka, az OFF-Biennále Budapest alapítója, projektvezetője és társkurátora első magyar szereplőként, a 96. helyen került fel a Power 100 rangsorába.

A londoni ArtReview közel két évtizede megjelenő Power 100 listája a globális képzőművészeti szcéna legbefolyásosabb szereplőit rangsorolja, s ezúttal a magyarországi színtér egyik szereplője is helyett kapott rajta – adta hírül az artportal.hu. Somogyi Hajnalka, az OFF-Biennále Budapest alapítója, projektvezetője és társkurátora első magyar szereplőként, a 96. helyen került fel a rangsorba. Mint az indoklás kiemeli, az általa alapított, a „semmiből indult” kezdeményezés Közép-Európa legnagyobb független művészeti eseményévé vált, és markánsan jeleníti meg azt a szerepet, amit a művészet a demokratikus társadalom létrehozásában játszhat. A Power 100 rangsort minden évben az ArtReview szerkesztősége által felkért nemzetközi zsűri állítja össze: a befolyásolástól védve kilétük ismeretlen, s a rangsorhoz hasonlóan a szcéna valamennyi szereplőcsoportjának elismert képviselői helyet kapnak köztük. A százas lista elsősorban az adott évben végzett tevékenységeket veszi figyelembe, nem teljes életműveket. Ahogy arra az artportal is felhívja a figyelmet, az idei lista több szempontból is rendhagyó, míg a korábbi években főként múzeumigazgatók, galeristák vagy művészek voltak az élen, idén komoly szerepet kaptak a kulturális életben is jelentős szereppel bíró közéleti témák: első helyen a Black Lives Matter aktivista mozgalom szerepel, míg a negyedik a #MeToo mozgalom. Érdekesség, hogy a második helyen az indonéz művészeti kollektíva, a ruangrupa kapott helyet, amely a következő documentát szervezi: a rangos kortárs művészeti eseményre nyolc másik nemzetközi szereplőt is meghívtak, köztük az OFF-Biennálét.