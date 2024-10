Amerikából jöttem...

Egy különös memoár lapjait forgatom. Egyszerre emlékirat és történelemkönyv. Szerzője Paul Marer, azaz Márer Pál, az amerikai Indiana Egyetem nyugalmazott közgazdász professzora, akit még 88 évesen is hajt az ismeretterjesztő, kutatói hév. Most megjelent visszaemlékezésének első kötetét is úgy írta meg, hogy összekapcsolta benne élettörténetének fordulatait a magyar félmúlt históriájával.