Kamu albérlettel nyúlt le egy csomó embert a szélhámos „főbérlő”

Emberölési kísérlet miatt indul ellene eljárás.

Mindenkivel előfordul néha, hogy véget ér egy kapcsolata. Ám amíg a többség túlteszi magát a történteken, a 45 éves K. János sajnos nem így tett. Ezért látogatta meg 2020. december 2-án este volt barátnőjét, aki dunaharaszti albérletében volt éppen a férjével. Alighanem csak a balhé kedvéért ment oda, mivel az események gyorsan elfajultak:

Szerencsére nem sérült meg senki a történtek során. A megvadult férfi kezéből a férj próbálta meg halált megvető bátorsággal kicsavarni a pisztolyt. A drámának a szomszédok vetettek véget, akik a lövések hangjára jöttek át. Végül ők tették ártalmatlanná Jánost, akit a biztonság kedvéért bezártak egy szobába, majd hívták a rendőröket. Be is vitték a járőrök, ám kihallgatásán tagadta a bűncselekmény elkövetését, valamint azt is, hogy lenne fegyvere. Utóbb az is kiderült, nagy szerencséje volt az áldozatainak, ugyanis az elsődleges vizsgálatok szerint az általa használt fegyver alkalmas volt arra, hogy embert is lehessen vele gyilkolni. Emberölés bűntettének kísérlete miatt indult ellene eljárás. Természetesen már a rácsok mögött várja a folytatást – közölte tájékoztatásába n a rendőrség.