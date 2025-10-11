A Tisza Párt elnökének nem tetszik, hogy a Fidesz AI-videókkal akarja lejáratni.
Nagyon adott a látszatra is, nehogy az áldozatok gyanút fogjanak.
A két áldozat nem tudott egymásról. Egyiküktől 7 millió forintot, a másiktól 5,5 millió forintot csalt ki azzal az ürüggyel, hogy ki tudja fizetni hatalmas öröksége illetékét. Amikor lebukott, és az egyikük kérdőre vonta, a férfi azt mondta, hogy „ő titkos ügynök, és a nő miatt vége a karrierjének”.
T. Miklós arról beszélt, összefogtak ellene korábbi barátai.
Megtévesztett követőivel elhitette, hogy ő Jézus Krisztus reinkarnációja, s pénzt, ingatlanokat csalt ki tőlük. A férfi ellen nemrégiben emeltek vádat, letöltendő börtönt kérnek rá.
Elhitette vele, hogy szerelmes és elképesztő hazugságokra hivatkozva szedett ki belőle egy csomó pénzt.
Az esetenként magát titkosügynöknek kiadó férfi összesen csaknem százmillióval vert át olyan vállalkozókat, akik ellen a NAV eljárást indított.
Száznegyvenöt rendbeli csalás gyanúja miatt hallgatták ki.
Négy évvel ezelőtt három autóból álló konvojjal vonulva keresett fel vállalkozókat azt ígérve: "kijár" nekik uniós támogatásokat.
Különböző indokokkal csalt ki jelentős összegeket egy 68 éves asszonytól egy nála több évtizeddel fiatalabb férfi.
A csaló több mint kétmillió forintot szerzett meg áldozatától.
A férfi még egy telefonbeszélgetést is eljátszott a „feletteseivel”.
A vakcinával és fertőtlenítéssel egy vállalkozónál házaló siófoki nőt nem jogerősen egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.
Ezúttal egy idős könyvelőtől csalt ki 11 millió forintot.
Más lakásának hirdette a sajátjaként, a kauciót meg szépen zsebre vágta.
Szájer József „vendéglátója” lengyel lapok szerint körözött bűnöző, aki már jogásznak és izraeli egyetemistának is kiadta magát.
Toplistás körözött volt az eddig már több mint nyolc év letöltendő szabadságvesztésre ítélt 40 éves férfi.
A nő a kamu oklevelet is elvesztette, de ez sem jelentett problémát, munkát kapott az iskolában.
A férfi több százmillió arcmaszkot kínált eladásra egy amerikai cégnek, de csak a pénzt tette el.
Nagy népszerűségnek örvend az interneten az a videó, amelyen egy johannesburgi hamis próféta "visszahoz az életbe" egy koporsóban fekvő férfit. Azóta némiképp a követői is visszakoztak...
Betegeket látott el, vényköteles gyógyszereket írt fel a csaló, aki korábban verekedés miatt is a bíróság elé került.
A budapesti nyomozók elfogták azt az érdi férfit, aki ellen két elfogatóparancs volt érvényben csalás miatt - számolt be a rajtaütésről a rendőrség honlapján.
Csalás bűntette miatt emeltek vádat egy 32 éves, jogerős szabadságvesztés büntetését töltő fogvatartottal szemben, aki telefonon, nem létező közműtartozásra hivatkozva próbálta egy nyugdíjas, mozgáskorlátozott asszony pénzét kicsalni - közölte a Veszprém Megyei Főügyészség.
Üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészég egy visszaeső pécsi férfi ellen, aki szerelmet ígérve csalt ki pénzt nőktől - közölte a vádhatóság hétfőn.
Előzetes letartóztatásba került csütörtökön egy pécsi nő, aki a gyanú szerint több embernek 18 millió forintot meghaladó kárt okozott - közölte a Pécsi Törvényszék.
Albérletekkel trükköző csalót fogott el a rendőrség Budapesten. A férfi néhány napra bérbe vett több lakást is, majd a sajátjaként hirdette meg őket az interneten. Több embert is átvert, mire a rendőrség egy áldozat segítségével lebuktatta.