Szeretőjük lett, aztán több millió forintot csalt ki két nőtől egy magát sikeres, befolyásos vállalkozóként bemutató soproni férfi

A két áldozat nem tudott egymásról. Egyiküktől 7 millió forintot, a másiktól 5,5 millió forintot csalt ki azzal az ürüggyel, hogy ki tudja fizetni hatalmas öröksége illetékét. Amikor lebukott, és az egyikük kérdőre vonta, a férfi azt mondta, hogy „ő titkos ügynök, és a nő miatt vége a karrierjének”.