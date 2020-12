Orbán ne vétózza meg az uniós költségvetést!

A Párbeszéd, a Jobbik, az MSZP, a DK és az LMP azután tartott sajtótájékoztatót, hogy véget ért az Országgyűlés Európai Uniós Konzultációs Testületének ülése, amelyen a kormányfő és a parlamenti frakciók vezetői is részt vettek.

A parlamenti ellenzéki frakciók felszólították Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ne vétózza meg az Európai Unió költségvetését. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke közölte: a zárt ülésen a miniszterelnök semmi olyat nem mondott a vétóval kapcsolatban, amit korábban ne mondott volna el a nyilvánosság előtt. A kormányfő megismételte azokat a "hazug, aljas, a magyarokkal a legmesszebb menőkig packázó és a magyar emberek életét tönkre tevő hazugságait", amelyeket korábban a nyilvánosság előtt elmondott - fogalmazott a politikus. Egyértelműnek nevezte, hogy Orbán Viktor hazudik arról, miért akarja megvétózni az uniós költségvetést. A miniszterelnök már korábban is mondott olyat nyilvánosan, hogy a jogállamisági mechanizmushoz kapcsolódik a gender, illetve a migráció kérdése, a dokumentumban azonban nagyítóval keresve sem találni semmilyen utalást a genderre vagy a migrációra - szögezte le a frakcióvezető. Orbán Viktor az uniós vétójával minden magyar állampolgárt 250 ezer forinttól foszt meg, eközben felvesz egy devizahitelt, amellyel minden egyes magyar embert négyszázezer forinttal adósít el; ez nemhogy felelőtlen viselkedés, ez hazaárulás - jelentette ki Szabó Tímea. Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője azt mondta, világossá vált, hogy Orbán Viktor uniós politikája "továbbra is a felperzselt föld taktikáját követi". Ez az ember "az elmúlt tíz évben túl sok uniós pénzt lopott", túl sokszor támadta hazugságokkal Brüsszelt - értékelt. Hozzátette, amikor a miniszterelnök érzi kormánya gyengülését, akkor menekülni próbál a felelősségre vonás és az elszámoltatás elől, és eközben minden létező utat felperzsel, amely az EU-ba, Nyugat-Európába vezet. Orbán Viktor a vétóval gyakorlatilag meg akarja bénítani Európa működését, akkor is, ha ebbe a magyar emberek "beledöglenek". Az uniós mentőcsomagra ugyanis szükség van ahhoz, hogy ki lehessen vezetni az országot a válságból - jelentette ki a politikus, aki szerint a kormányfő elkezdte a felkészítést arra, hogy előbb vagy utóbb kiléptesse Magyarországot az Európai Unióból. Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke azt mondta, az utóbbi napok és hetek során a magyaroknak kijutott a szégyenkezésből. Szégyen, amit Deutsch Tamás mond az európai parlamenti képviselőtársaira, amikor "gestapózik", szégyen, amiket Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója mondott a gázkamrákról, és szégyen, ami pár nappal ezelőtt történt Brüsszelben, és aminek az alaptörvényt író Fidesz-alapító tag részese volt - fogalmazott. Szégyenkezni kell Orbán Viktor vétója miatt is, mert az semmi másról nem szól, csak a miniszterelnök, illetve a kormányfő baráti és családi körének anyagi biztonságáról - jelentette ki. Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke arról beszélt, hogy Orbán Viktor és kormánya gyakorlatilag foglyul ejtette az EU költségvetését és blokkolja a helyreállítási alap elindítását. A miniszterelnök háborút indított a brüsszeli színtéren, de ennek a háborúnak csak vesztesei lesznek - mondta. Szerinte Magyarországon mélyül a gazdasági válság, a szociális válság jeleit pedig mindenki érzetheti, ezért is lenne szükség az uniós forrásokra. Kiemelte, hogy az uniós költségvetés elköltése összefügg az EU-s gazdaságok zöld újjáépítésével és az éghajlatváltozás elleni fellépéssel. Az LMP azt várja Orbán Viktortól és a kormánytól, hogy még az Európai Tanács következő ülése előtt vonja vissza a vétót - zárta szavait. Varju László, a DK alelnöke is felszólította Orbán Viktort, hogy álljon el a vétótól. A kormányfő ahhoz gyenge, hogy Európának ártson a vétóval, de Magyarországnak, a magyar embereknek, családoknak és vállalkozásoknak komoly károkat tud okozni - jelentette ki. A DK az európai együttműködés mellett áll, a zsarolás pedig csak a "tehetetlen és gyenge zsarnok eszköze" - fogalmazott.