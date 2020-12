Trump bevonult, hogy kivonulhasson

Miután javult az állapota, a vizsgálóbíró kihallgatta, majd vádat emelt ellene.

Terrorcselekménnyel kapcsolatos emberölés gyanúja miatt vádat emeltek és előzetes letartóztatásba helyezték a nizzai Notre-Dame-bazilikában október 29-én végrehajtott , három emberéletet követelő iszlamista merénylet tunéziai elkövetőjét – közölte hétfőn a párizsi terrorelhárítási ügyészség. A 21 éves Brahím Iszávit Nizzában válságos állapotban szállították kórházba a terrortámadást követően, miután a tett helyszínén a rendőrség több lövéssel ártalmatlanította. Miután koronavírussal diagnosztizálták , november elején átszállították Párizsba, ahol az állapota a közelmúltban javult, és egy vizsgálóbíró ki is hallgatta, és vádat emelt ellene. A tunéziai elkövető ellen terrorcselekménnyel kapcsolatos emberölés és emberölési kísérlet, valamint terrorista bűnszövetkezetben való részvétel a vád, előzetes letartóztatásba helyezték. Az eddigi nyomozás megállapította, hogy Brahím Iszávi szeptember 19-én hajón hagyta el Tunéziát, és másnap érkezett meg az olasz partokhoz, Lampedusa szigetére. Több mint két hétig karanténban volt, majd a hajóval Bariba szállították, ahol október 9-én elengedték. A helyi hatóságok azonosították, azonban nem regisztrálták veszélyes személyként. A bevált gyakorlat szerint kiutasítási papírt kapott, amivel szabadon elhagyhatta a befogadóközpontot. A kiutasítási rendelet értelmében illegális bevándorlóként öt nap alatt el kellett volna hagynia Olaszországot . Október 12. és 26. között Szicíliában tartózkodott, majd 27-én reggel Rómába érkezett, ahonnan aznap továbbindult a délkelet-franciaországi Nizzába, hol két nappal később a Notre-Dame-bazilikában megölt két nőt és a sekrestyét. A mobiltelefonjában a nyomozók megtalálták az október közepén Párizsban lefejezett történelemtanár csecsen gyilkosának, Abdoullakh Anzorovnak a fotóját , aki azért ölte meg egy Samuel Patyt Párizs közelében, mert megmutatta a Mohamed-karikatúrákat a szólásszabadságról tartott óráján a tanulóknak, és emiatt célponttá vált az interneten. Ezenkívül egy, Franciaországot „a hitetlenek hazájának” nevező hangfelvétel, valamint az Iszlám Állam terrorszervezettel kapcsolatos fotók is voltak Brahím Iszávi telefonjában. A nyomozók azt feltételezik, hogy a tunéziai támadó is a Mohamed-karikatúrák franciaországi publikálását akarta megbosszulni, de a két merénylet elkövetője között nem volt semmilyen kapcsolat. A nizzai merénylet miatt 11 ember vettek őrizetbe, de valamennyiüket szabadon engedték, nem indult ellenük eljárás. Amióta a Charlie Hebdo szatirikus hetilap újból közölte a gúnyrajzokat, a nizzai volt a harmadik dzsihadista merénylet Franciaországban.