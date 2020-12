31 ezer szendviccsel segít decemberben a Budapest Bike Maffia

Hétköznap munkaidőben egy konkrét betegről is érdeklődhetnek a megjelölt hozzátartozók.

Információs vonalat hozott létre a Semmelweis Egyetem a kórházban kezelt koronavírusos betegek hozzátartozóinak. A központi telefonszám (+36 1 459 1500) tárcsázása után az 1-es gombot megnyomva témák szerinti menüpontokba rendezett tájékoztatás hallható a koronavírusos betegek ellátásának gyakorlati kérdéseiről, például a csomagküldés és a kivételes esetekben engedélyezett látogatás lehetőségeiről. A nap 24 órájában elérhető információk, a leggyakoribb kérdésekre adott válaszok a Klinikai Központ honlapján is megtalálhatók.

Hétköznapokon 8 és 16 óra között a 6-os megnyomásával a diszpécserek is elérhetők, és egy adott beteg állapotáról is adnak rövid felvilágosítást a kijelölt hozzátartozónak. Ennek ellenére azt kérik a hozzátartozóktól, telefonon csak nagyon indokolt esetben érdeklődjenek, ha a beteg állapota engedi, vele tartsák a kapcsolatot, hiszen a napi vizitek során minden beteg részletes tájékoztatót kap a vele kapcsolatos tudnivalóról – írták az egyetem honlapján . Felhívták a figyelmet arra, hogy a tájékoztatást adó orvosra akár több vonal is várakozhat egy időben.