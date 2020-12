Nem bírják tovább a bevásárlóközpontok bérlői

A koronavírusjárvány és a madárinfluenza újbóli felbukkanása miatt érdemi kormányzati segítség nélkül sok baromfiipari vállalkozás mehet csődbe és több ezren veszíthetik el megélhetésüket. Viszont így most olcsóbb a pulyka.

Az egyre vékonyabb pénztárcájú fogyasztóknak jó hír, hogy karácsonykor a tavalyinál olcsóbban juthatunk egyebek mellett pulykahúshoz is. Az átvételi árak az előző évhez képest 10-12 százalékkal mérséklődtek, miközben a takarmányárak típustól-összetételtől függően 12-15 százalékkal emelkedtek. A kiskereskedelmi termelői átadási árak átlag 10-50 százalékkal csökkentek – közölte a Népszavával Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács (BTT) elnöke. Az elmúlt időszakban a termelők túltartásra kényszerültek, ami szintén növelte a költségeket. A vállalkozások árbevétele idén összességében 10-15 százalékkal csökken. Így még az ünnepi kereslet nagyjából 10 százalékos növekedése sem jelent megoldást a termelőknek. Az is kérdés, tartható-e az utóbbi években elért keresletnövekedés. A magyarok tavaly már személyenként 4 kiló pulykahúst fogyasztottak. A vásárlási körülmények a járványhelyzettől függnek – jelentette ki lapunknak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. Januártól októberig 3 százalékkal nőtt az élelmiszer-kiskereskedelmi forgalom. Ez visszafogottabb a tavalyinál, még a tavaszi vásárlási hullámmal együtt is. A szakember decemberben az előző két hónaphoz képest növekedésre számít. Márpedig nem kis összegről beszélünk: míg az ágazat átlagos éves termelési értéke élőállatból 36-40 milliárd, addig feldolgozott termékekből 70-80 milliárd forint. A járvány második hulláma sokkal mélyebb válságot okozott, mint az első. A pulykaágazatot is munkahelymegtartó támogatásokkal, a bér- és járulékteher átvállalásával, valamint adócsökkentéssel kellene segíteni. Ha ez elmarad vagy késik, a baromfiipar nem képes önerőből túlélni – közölte Horváth Lajos, a Magyar Pulykaszövetség elnöke. Ezért levélben és szóban is az Agrárminisztériumhoz fordultak. Reménykednek a kedvező válaszban, hisz a baromfiipar mintegy 60 ezer főt foglalkoztat. Ebbe az ágazatot kiszolgáló vállalkozások, mint például a vitamin- és technológiaforgalmazók, vagy a takarmánygyárak munkavállalói bele sem számítanak. A növénytermesztők is jelentős forgalomkieséstől tartanak, hisz a baromfiágazat a legnagyobb takarmányfogyasztó. A brojlertenyésztők után a második helyen a pulykások állnak. Tavasszal a mezőgazdaság egésze 25 milliárd forintos munkahelymegőrzésre fordítható kormányzati támogatást kapott. Bár a válságban minden forint számít, kérdés, ez az összeg elegendőnek bizonyult-e a teljes ágazat számára - jegyezte meg Csorbai Attila. A szakember szerint minden, a vendéglátó- és szállodaiparnak, vagy épp a közétkeztetésnek szállító iparágak – így a baromfitenyésztők is – további segítségre szorulnak. Ez már csak azért is sürgető, mert a koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag összeomlott a – szaknyelven Horecának hívott – szállodák, éttermek és kávéházak rendszere. A pulykatermelők bevételének több mint fele a vendéglők, szállodák vásárlásaiból származott. Irányukba 60-80 százalékkal csökkentek az eladások. A termelők az éves 96-98 ezer tonna pulykahús 40-50 százalékát külföldön értékesítették. A térség országai mellett a fő felvevőpiacokra – Ausztriába, Németországba, Svájcba és Olaszországba – szállították a főleg filézett pulykamellet és felsőcombot. Csakhogy a koronavírus és a madárinfluenza-járvány miatt kialakult helyzetben a kivitel is 60-80 százalékkal zuhant. Az ágazaton az sem segített, hogy szeptemberben a madárinfluenza miatt a legtöbb jelentős ázsiai piacon, például Japánban, Dél-Koreában, illetve Dél-Afrikában is feloldották a magyar baromfitermékeket sújtó behozatali tilalmat. Ennek ellenére idén biztosan nem lesz meg a 35-30 milliárdos kivitel. A piaci szereplők az eladatlan készleteket lefagyasztották. Így a hús másfél-két évig is eltartható. Ám már egy év után is, különösen ha közeledik a szavatossági idő lejárta, csak jóval az eredeti ár alatt adhatók el – jegyezte meg Horváth Lajos. Ez szintén növeli a termelők veszteségét.