Intenzíven van a KDNP frakcióvezető-helyettese

A koronavírussal fertőzött Aradszki Andrást hetek óta kórházban kezelik.

Aradszki András országgyűlési képviselő, a KDNP frakcióvezető-helyettese koronavírus-fertőzés miatt továbbra is intenzív kórházi kezelés alatt áll – tájékoztatott hétfőn a Kereszténydemokrata Párt közleményében. A 64 éves politikust az érdi egyéni választókerületben választottak képviselővé, és 2014-től 2018-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai államtitkári pozícióját töltötte be. November 19-én jelentették be, hogy a politikus koronavírussal kórházba került . Pártja jobbulást kívánt neki, és közölték, hogy várják őt vissza.