"A munkahelyek védelme nem a tanárok dolga"

Teljesen megosztott a lakosság annak tekintetében, hogy mennyire lehet hitelt adni a kormány járványügyi statisztikáinak.

A magyar társadalom meglehetősen megosztott annak tekintetében, hogy valóban hasznos-e az érvényben lévő rendkívüli jogrend – derül ki a Publicus Intézet lapunk megbízásából készített reprezentatív közvélemény-kutatásából. A relatív többség, 46 százalék támogatja, azonban 40 százalék szerint a kormány különleges jogosítványai csak akkor elfogadhatók, ha valóban a védekezésre használja azt – megjegyezzük, utóbbira nem egy ellenpélda is volt már. Szembetűnő, hogy inkább a kormánypárti válaszadók körében széles a rendkívüli jogrend támogatottsága (63 százalékuk), míg az ellenzéken belül csekély arányban (22 százalékuk) értenek egyet ezzel. Általánosan nézve a magyarok 59 százaléka jól ítéli meg a kormány eddigi járványügyi védekezését, 39 százalék viszont inkább elégedetlen a teljesítménnyel. Ha az egyes intézkedéseket vizsgáljuk, akad olyan, aminek széles a támogatottsága: a magyarok 84 százaléka szerint például jó döntés az este 8-tól hajnal 5 óráig tartó kijárási korlátozás. Teljesen megosztott a lakosság annak tekintetében, hogy mennyire lehet hitelt adni a kormány járványügyi statisztikáinak. Míg a magyarok 43 százaléka szerint a kormány politikai érdekei szerint befolyásolja az adatokat, amire hivatkozva döntéseket hoz, 44 százalék szerint viszont inkább nincs ilyen befolyásolás. Ennek fényében az is érdekes, hogy Orbán Viktor tegnapi Facebook-os nyilatkozatában is kiemelte: a múlt héten már a legtöbbet tesztelő országok közé tartozott Magyarország, amit a két hete elindított – az egészségügyi, szociális és oktatási szektor alkalmazottait érintő – célzott tesztelés eredményeként mutatott be. Hétfőn összesen 207 ezer új teszt eredményét jelentették le, ez rekord. A sok teszt elvégzésének köszönhetően pedig 7 százalékra csökkent a pozitív esetek aránya, amire október első napja óta nem volt példa. A célzott tesztelés második hetén is kétezer fertőzött tanárt szűrtek ki. A legnagyobb arányban az általános iskolákban találtak fertőzötteket, a pozitivitás mértéke a második héten 1,91 százalék volt. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) Országos Választmányának tagja szerint nem adnak átfogó képet az eredmények: sok pedagógust nem teszteltek, ráadásul a gyorstesztek a negatív eredmények tekintetében sem pontosak. Az érdekvédő tud olyan kollégájáról, aki a negatív teszt után pár nappal lett rosszul. A miniszterelnök megköszönte a pedagógusoknak, hogy az iskolákban „azért küzdenek, hogy a gyermekek szülei megmenthessék a munkahelyüket”. A PDSZ a köszönetet elfogadhatatlannak és cinikusnak tartja: szerintük a gazdaság és a munkahelyek védelme a kormány, nem pedig a közoktatási intézményekben dolgozók feladata. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke pedig úgy fogalmazott, hogy sok intézményben gondot jelent a kieső tanárok pótlása. – Van olyan kolléga, aki heti 36 órát tanít. Ez már nem a minőségi oktatásról, hanem a gyermekmegőrzésről szól – – tette hozzá Totyik. Abban mindkét szakszervezet egyetért, hogy ha legalább egy héttel korábban elkezdődhetne a téli szünet, azzal karácsony előtt enyhíteni lehetne a családoknál a fertőzések kockázatát.



Rekordon az ápoltak száma Hétfőn összesen 116 halálos áldozatról számolt be az Operatív Törzs, illetve 3870 fővel nőtt a fertőzöttek száma. A halálozás napi csökkenése azonban korai ok a bizakodásra, ugyanis rekordot ért el a kórházban ápoltak száma (7932 fő) és a lélegeztetőgépen lévők száma továbbra is magas (674 fő).