December 19-én temetik el Pécsi Ildikót

A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.

A nevem Bond…

Figyelem, valaki kábeltévén szeretnél megnézni az összes Bond-filmet, az ma estétől megteheti: a terítéken az 1962-es Dr. No Sean Connery-vel a főszerepben. Annak idején a siker titka az újdonság volt. A Bond-filmek addig sosem látott módon ábrázolták a szexet, az erőszakot. Nem volt szokás a vásznon ilyen lélektelen vagánysággal (és magától értetődően) megfektetni az útjába került nőket, akik természetesen valamennyien bombázók voltak. Az sem, hogy egy hős ilyen különös, mosolygós közönnyel és könyörtelenséggel végezzen minden ellenfelével. Az egymondatos fekete humort is őfelsége titkos ügynökének köszönheti a kommersz film, ma már nincs hollywoodi alkotás ütős rövid poénok nélkül. Kíváncsi mi történik a Dr. No után? A Cinemax minden este vetíti a következő „kötelező” folytatást. Dr. No Cinemax 18:05



Egy szexbotrány részletei

Szórakoztatónak találja a Szájer-botrányt? Esetleg felháborítónak vagy elfogadhatatlannak? Kiváncsi hova futhat ki egy ilyen eset? A Netflix, mintha csak „megérezte volna” mire van igény, hiszen a mai premierje egy izgalmas dokumentumfilmes minisorozat első epizódja, mely Dominique Strauss-Kahn francia politikus portréját mutatja meg. A férfi A francia Szocialista Párt tagja; 1997 és 1999 között Franciaország gazdasági, ipari és pénzügyminisztere volt. 2007 novembere és 2011 májusa között a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója volt. 2011 májusában az amerikai rendőrség letartóztatta, szexuális bűncselekménnyel, nemi erőszak kísérletével és törvénytelen fogva tartással vádolta meg. A vád szerint Strauss-Kahn fellációra akarta kényszeríteni egy New York-i szálloda szobalányát. 2011. május 19-én ezért is mondott le az IMF vezetéséről. Botrány a 2806-as szobában Netflix 9:00



Jubileumi dallamok