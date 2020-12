Müller Cecília: A tömeges oltásra a következő negyed év első felében számíthatunk

Az nem választható meg, hogy milyen vakcinát kapjon az ember.

– jelezte Müller Cecília. A regisztráció nem jár kötelezettséggel, így ha valaki bizonytalan, és a későbbiekben meggondolja magát, akkor elállhat tőle a jelentkező. A személyes adatokat szükséges megadni, ez a gördülékeny kommunikációt teszi lehetővé. A pontos részleteket folyamatosan fogják közölni. Megjegyezte, Magyarországon nagy bizalom van a lakosságban a védőoltások iránt, hiszen a megelőzés alapvető eszköze. Ráadásul specifikus, hiszen a konkrét megbetegedés ellen véd. (Ennek némiképp ellentmond, hogy lapunk hétfőn arról írt , a Publicus Intézet felmérése szerint a közeljövőben elérhetővé váló koronavírus-vakcinák elfogadottsága a magyarok körében mindössze 20-36 százalékon áll.) Müller Cecília mindenkit arra biztatott, hogy regisztráljon. Ha megvannak az engedélyek, akkor késedelem nélkül neki tudnak látni az oltások megkezdésének. Jelezte, 17 és fél millió adag vakcinát köttetek le eddig. Az orosz oltást vizsgálják, és hamarosan egy kínai dokumentációja is megérkezik. Azt nem tudja megmondani, melyikkel fognak elkezdődni a tömeges oltások. A kórházakban kezeltek száma tartósan magas, ugyanakkor szerinte a mostani szint már a plató, amit csak úgy lehet tartani, ha komolyan vesszük a bevezetett szabályokat. Nem szabad lazítani, hiszen mindenféle enyhítés ronthatná a helyzetet – hangsúlyozta. Alapos nagytakarítást ajánlott arra az esetre, ha átestünk a fertőzésen. Alapvetően a szellőztetés megoldja a levegőcserét, ugyanakkor a felületeket le kell fertőtlenítővel tisztítani, külön ügyelve az ülőgarnitúrára, hogy az ne károsítsa azt. Függönymosás is ajánlott. Arra az újságírói kérdésre, hogy elkapható-e a koronavírus többször is, azt mondta, jelen ismeretek szerint aki átesett a fertőzésen, az hat hónapig tekinthető védettnek. A szokásos hatósági intézkedésekről szólva Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, az elmúlt 24 órában 208 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési szabályok miatt.