Tovább melegszik az Északi-sark

Az ürömlevelek összetevői csökkentik a fészekben lévő paraziták számát, de az embereket is megvédik a betegségektől.

A Kínában élő rozsdabarna verebek a kínai fekete üröm (Artemisia verlotiorum) növénnyel védik fiókáikat a parazitáktól egy új nemzetközi tanulmány szerint. A kedden publikált kutatást az ausztrál Griffith Egyetem és a kínai Hainan Egyetem, valamint a francia Paris-Saclay Egyetem tudósai végezték.

A kutatók felfedezték, hogy a verebek az erős aromájú kínai fekete üröm leveleit használják arra, hogy távol tartsák fészküktől a parazitákat. Az ürömlevelekben lévő fitokémiai összetevők csökkentik a fészekben lévő paraziták számát, és ennek köszönhetően a fiókák egészségesebbek lesznek – magyarázta William Feeney, a Griffith Egyetem Környezeti Jövőkutatási Intézetének tudósa.

Az ürömöt már az ősi Kínában is gyógynövényként használták. Manapság az évente megrendezett Sárkányhajó Fesztivál egyik rituáléja, hogy az emberek ürömöt akasztanak az ajtajukra, és a gyerekeket ürömös vízzel mosdatják meg, mert a hiedelem szerint ez megvédi őket a betegségektől – fűzte hozzá Feeney.

A tanulmányban a kutatók azt is leírták, hogy a madarak a Sárkányhajó Fesztivál időszakában bélelik ki a fészküket az ürömmel, ami arra utal, hogy mindkét esetben, a madaraknál és az embereknél is hasonló funkciót tölt be a növény.

A madarak viselkedését vizsgálva megfigyelték, hogy a verebek kifejezetten az olyan helyeket keresik a fészekrakáshoz, amely közel fekszik az üröm élőhelyéhez, hogy friss növényt tudjanak gyűjteni a fészekbe.