Videón, ahogy futásnak eredt a körözött férfi, amint szembejött vele a Blahán egy rendőr

A jármű egy autót is elsodort. Több kilométeres a torlódás.

Baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M2-es autóút főváros felé vezető oldalán Budapest és Fót között szerda reggel. A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte, hogy egy vascsöveket szállító kamion átszakította a szalagkorlátot, majd a szemközti sáv melletti árokba borult az autóút 19-es kilométerszelvényénél, eközben egy autót is elsodort. Hozzátették, hogy a nagy mennyiségben úttestre került törmelék miatt a közútkezelő szakembereit kérték a helyszínre. Az Útinform azt írta a honlapján, hogy egy kisteherautó és egy kamion összeütközött, utóbbi ezután borult az árokba. A külső sávot a műszaki mentés idejére lezárták, emiatt több kilométeres a torlódás, akár fél órával is nőhet a menetidő. Sokan kerülnek a 2-es főút és a Külső Fóti út felé, ezért ott is lassabb haladásra kell számítani.