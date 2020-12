Nem meglepő, mi volt idén a leggyakoribb Google-keresés

Saját bevallása szerint karanténban van és a történtek miatti panaszról sem tudott.



Mint lapunk is megírta , alaposan felkavarta egy nógrádi falu életét az a pap, akinek egy temetési szertartást kellett volna tartania. Csakhogy a késve betoppanó atya megszámolta a jelenlévőket, majd megállapította, ötvennél többen vannak, ezért nem akar törvényt sérteni, így sebtében távozott is. A Blikk elment a faluba , ahol az elhunyt anyósa azt mondta, a pap eleve késett, megszentelte a hamvakat, kelletlenül felolvasta az igen rövid kis búcsúztatót, ami alig volt tíz perc. A lap munkatársainak sikerült beszélniük Hultika Róbert plébánossal is, aki azt hangoztatta, hogy a temetésekre is vonatkozik az ötven fős limit, ami a kormányrendeletben meg van határozva.

„Másfél héttel ezelőtt, éppen azon a szertartáson én is komoly tünetekkel küszködtem. 39 fokos lázam volt, erősen köhögtem. Azóta is minden programomat lemondtam, karanténban vagyok, fogalmam sem volt a panaszról” – fogalmazott.

Ugyanakkor jelezte, korábban megszokhatták tőle az akár egyórás szertartást is. „Betegen, maszkban az ember nem tud ugyanúgy prédikálni. Lehet, hogy a részvét sem úgy jön át ilyenkor. Az igaz, hogy a betegségemet nem jeleztem, ennek a szertartásnak nem az én szenvedésemről kell szólnia. Megszenteltem az urnát, aztán csendben eljöttem.” Később kiderült, hogy a szomszéd faluban is hiába várták egy temetésre, a pap egyszerűen nem jelent meg és semmi tájékoztatást nem kaptak a hívők. Végül egy közeli falu plébánosa adta meg a végtisztességet az elhunytnak, két órás késéssel, a sötétben. A panaszok eljutottak a Váci Egyházmegyéhez. A szervezet azt írta a lapnak, hogy ők is a sajtóból értesültek a történtekről, és igyekeznek utánajárni a beszámolók igazságtartalmának.