A lépés Magyarországon alighanem a Fidesznek okozza a legnagyobb problémát.
Manapság nagyon könnyű tudáshoz jutni, hiszen a „Google a barátunk”, egyeseknek már a különböző chatrobotok adnak mindennapi támaszt ahhoz, hogy tudják és ismerjék a világot. Ez a tudás azonban egyúttal átok is, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy hiába van a zsebünkben minden pillanatban a megfelelő információ, a társadalom nagy része mégis az álhíreket, nem ellenőrzött információkat és fake tudásanyagokat bogarássza ki belőle, mindenféle alátámasztás nélkül.
Művészet, szórakoztatás, gasztronómia, éjszakai élet.
Ősztől nem lehet majd politikai hirdetéseket megjeleníteni a Google-ben, vagyis 2026-ban már nem kampányolhatnak a pártok YouTube-hirdetéseken keresztül. Van, aki ezzel pórul jár.
A Google mesterséges intelligencia fejlesztő részlege, a DeepMind bemutatta a GenCast nevű időjósát, amely nyolc perc alatt generál valószínűségi előrejelzést. Az eddigi legpontosabb módszer veszélyes időjárási jelenségek előrejelzésére.
Ijesztő jelenetet produkált a Google Gemini, pedig csak egy teljesen ártatlan kérdést tettek fel neki.
Az egész EU-ra vonatkozó döntés Magyarországon a leginkább a Fideszt érintheti érzékenyen fél évvel a 2026-os parlamenti választás előtt.
A techcég egy orosz bíróság szerint két szextillió, azaz 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 rubeles bírságot halmozott fel Oroszországban.
A Google is kapott egy 2,4 milliárdos fizetési felszólítást.
Elemzők szerint a Google elleni ítélet mostani ítélet, amely az internetkorszakban az első a maga nemében, átformálhatja az ágazatot.
Törvényt fogadtak el arról, hogy ezentúl nem publikálhatja más tartalomszolgáltatók híreit a Meta, ha nem fizet nekik.
A Microsoft közzétette internetes keresője, a Bing legújabb változatát, amelyben a ChatGPT4, a legfrissebb változat támogatja a minden eddiginél hatékonyabb keresést. A Google saját fejlesztésű technológiája, a LaMDA is készen áll a bevetésre.
Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos keresések formálták legnagyobb mértékben az idei év összesített magyar Google-listáját. A felkapott keresések tízes toplistáját Ukrajna vezeti.
Iowa állam főügyésze szerint a peren kívüli megállapodás értelmében a Google-nak a pénzbeli megváltás mellett átláthatóságot is vállalnia kell a földrajzi helymeghatározás alkalmazásakor.
A tudományos-fantasztikus irodalom dermesztő látomásai látszanak valóra válni a mesterséges intelligencia (AI) háza tájáról érkező hírek alapján. Gép által készített festmény nyerte meg a coloradói képzőművészeti versenyt, a Google mérnöke szerint öntudatra ébredt és halálfélelmet is érzett a számítógép, kiborgként mozgó és az ember képességeit megsokszorozó egzoszkeleton-katonákat fejleszt már Ghána is. Nem csoda, ha a mesterséges intelligencia szerint az emberiség utolsó szelfijén az armageddon látszik, joviális zombival a kép közepén. Mintha a gép olyan okos volna, hogy a jövőbe lát. De nem: a mesterséges intelligencia továbbra is buta, mint a tök, csak 0-t és 1-est lát, ám azokkal borzasztó gyorsan számol. A gépnek se értelme, se érzelme, és ez a tudomány jelenlegi állása szerint nem mostanában fog változni.
Másfél perces videók segítségével igyekeznek felkészíteni az embereket a közösségi média káros tartalmaival szemben.
Az amerikai elnök szerint egyes szövetségi államokban megpróbálhatják letartóztatni azokat a nőket, akik művi terhességmegszakítás céljából lépik át az állam határait.
Összesen 118 millió dollárt.
A techcég többek közt nem vette le azon üzeneteket, melyek Alekszej Navalnij támogatására buzdítottak.
Magyarországot ugyan nem érinti a feltárt jogsértés, de hasonló eljárást nálunk is folytat a Gazdasági Versenyhivatal.
Próbálkozásuk nagy eséllyel nem sikerült, ugyanis a Google blokkolta a támadást.
Az Átlátszó és az ittlakunk.hu főszerkesztője is kapott riasztást arról, hogy „kormány által támogatott” támadók megpróbálták ellopni a jelszavát.
A Google bizonyos szolgáltatásai, például hogy nyilvántartják telefonunk adatai révén, merre jártunk, vagy mire kerestünk rá a neten, komoly bajba is sodorhat minket.
Azt kifogásolják, ahogy a Google a Play Áruházat működteti.
Történelminek is nevezik a G7 pénzügyminiszterek alkuját, mely alapján jöhet a globális multiadó. Magyarország ezzel elvileg rosszul jár – vagy mégsem.
Bár fotók és válaszok alapján 288 betegséget ismer fel, nem arra tervezték, hogy helyettesítse az orvosi diagnózist vagy a kezelést. A techcég szerint jobb, mintha magunk keresgélnénk a választ.
Drasztikus eszközökhöz folyamadott a legnagyobb közösségi oldal, hogy ne kelljen fizetnie a helyi médiaszolgáltatóknak.
A techcégek szabályozására készül a kormány. A fellépés időszerű, de nehezen kivitelezhető, ráadásul a kabinet jóhiszeműsége is kétséges.
Az elmúlt években több különös ötlet is felvetődött és el is indult a megvalósulás útján azért, hogy a világ olyan részei is internethez jussanak, ahol nehéz, vagy drága a vonalkiépítés. Hol tartanak most a projektek?