Összeáll a kortárs kép

A hazai művészek népszerűsítését, és az élményalapú kikapcsolódás a Kirakós Budapest célja. Az alapítók szerint az apró részletek egymáshoz illesztése nem csak a gyerekeknek izgalmas.

Vannak, akik már gyerekként is megszállottan keresik a hiányzó égszínkék és fűzöld darabkákat, míg sokan csak később tapasztalják meg az élményt, amit egy sokszáz darabból álló puzzle tartogat, de olyan is akad, aki nem érti, mások miért rajonganak az időnként nagy adag türelmet igénylő elfoglaltságért. A Kirakós Budapest azonban sokaknak tartogathat meglepetéseket, hiszen nem csak a játék, a kortárs magyar művészetek szerelmeseinek is szól. Glaser Eszter, Lovrity Anna Katalin és Papp Regina olyan saját vállalkozást szerettek volna létrehozni, ami a művészethez kötődik, s mivel sok hazai alkotót ismertek korábbról, fontos volt számukra az ő támogatásuk is. Ötletüket csak erősítette a hiányérzet, amit a hazai puzzle felhozatalt látva tapasztaltak, kevés felelt meg igazán az ízlésüknek. Így indult a projekt, ami nem a puzzle nevet viseli, mert szerintük a kirakós frappánsabb szó, és szerették volna, ha magyar neve lenne a márkának.

– Érdekes felismerés volt, hogy nem csak a gyerekek, de a felnőttek között is egyre népszerűbb a kirakózás – kezdték lapunknak. – Ez analóg kikapcsolódás, ami a képernyők előtt töltött idő mellett jó alapot adhat a kiszakadásra, a lelassulásra. Szerintünk egyre nagyobb igény van erre, és szuper sikerélmény, ha az ember kezei alatt pár óra után összeáll egy kép. Meditációs hatásán kívül izgalmas a képek részleteinek megfigyelése, olyan szemmel nézni az alkotást amire ritkán van időnk vagy lehetőségünk fókuszálni. Kiváló elfoglaltság akár társaságban, akár egyedül, és van nosztalgia hatása is, mert gyerekkorunkból valószínűleg emlékszünk rá, felnőttként mégis ritkábban jut eszünkbe kirakózni – részletezték. – Először három különböző stílusú alkotót kértünk fel, mert célunk volt, hogy olyanoknak is felkeltsük a figyelmét, akik a könnyen érthető grafikákat szeretik, de elérjük azokat is, akiknek a különösebb vagy nem annyira átlagos minták tetszenek. Elsőként animációs rendezőkkel dolgoztunk együtt, mert Lovrity Anna Katalin és Glaser Eszter a csapatunkból animációs filmekkel foglalkoznak, így adta magát, hogy a debütálás ebből a körből induljon ki. A következő évben fotósokkal is szeretnénk együttműködni, hogy színesebb legyen a felhozatal, és tervezünk kollaborációkat is, mint a legutóbbi minta, a Kokomo ceramics esetében – beszéltek a művek kiválasztásáról. Jelenleg Lovrity Anna Katalin a 2017-es Berlinálén bemutatkozó Vulkánsziget című animációjából is találhatunk grafikákat, míg Hárshegyi Vivien és Orosz Judit képei kifejezetten a projektnek készültek. Céljuk, hogy jobban megismertessék a kortárs alkotókat a közönséggel. – Elképesztő, hogy mennyi tehetség van körülöttünk, akik munkái sokszor nem jutnak el hozzánk. A képekkel való játék eggyel közelebb hozza őket hozzánk azon keresztül, hogy egy jó élménnyel leszünk gazdagabbak. Kérdés azonban, mitől működik jól egy kép kirakósként. – Van, aki azt szereti, ha minél komplikáltabb a minta, és tovább tart kirakni, másnak az a fontos, hogy a végén olyan mintát kapjon, ami neki tetszik. Van olyan kirakós, amit egy minta ural, itt a kihívás az egyes darabokban rejlik. De olyan is lehet, amin ezer kicsi részlet van, és nem a mintán van a hangsúly – részletezték. – Meglepően sok olyan fórum van, ahol a puzzle kedvelők találkoznak, és megosztják egymással tapasztalataikat – válaszolták a kérdésre, milyen népszerű szerintük hazánkban a játék. Hozzátették, amióta ezzel foglalkoznak, több barátjukról is kiderült, hogy szeretnek kirakózni, tőlük sok tippet kapnak. És hogy ők maguk milyen gyakran játszanak? – Amióta létezik a Kirakós Budapest, heti szinten, azelőtt ritkábban, de egyre jobban kinyílt a szemünk erre a világra, és örülünk neki, hogy ez a játék lett a munkánk!