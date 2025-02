És ezt hagyjuk? – Juhász Kata: Hogyhogy nem áll mindenki velem együtt az utcákon?

Juhász Kata táncos, koreográfus, háziorvos. A Vígszínháztól Párizson át Angersig, majd Frenák Pál társulatában is táncolt, míg le nem zuhant három emelet magasból egy próbán. Visszajött a gerinctörésből, és még ugyanabba az előadásba is visszaállt, most praxisában és saját társulata koreográfusaként kezeli a társadalom nyavalyáit. Declaration of Independence című előadását – avagy miként lehet függetlennek maradni és így túlélni, immár 30 éve a művészi pályán – a jövő héten mutatja be.