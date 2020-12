Fegyveres támadást tervezett egy fiatal fiú Tulában

Noha hivatalos bejelentés még nincsen, egyvalami biztosnak tűnik: lesz megállapodás. Csak azt nem tudni, milyen.

A Reuters úgy tudja, a magyar és a lengyel kormány is elfogadta a németek kompromisszumjavaslatát a kérdésben. Most már csak Mark Rutte holland kormányfőnek kell rábódítania az egyezségre. Az értesülést a portfolio.hu szemlézte.

Szerda délelőtt Angela Merkel beszélt arról, hogy dolgoznak egy olyan megoldáson, ami meghagyja a jogállami garanciákat, az feltétele lesz az uniós forrásoknak, ugyanakkor hozzátesznek egy záradékot, mit is tartalmaz majd pontosan mechanizmus. Emellett azt majd meg lehet támadni az Európai Bíróságon is. Hasonló információkat közölt a Bloomberg is . A hírügynökség Jaroslaw Gowin lengyel miniszterelnök-helyettesre hivatkozik, aki azt mondta, a Varsó-Budapest-Berlin egyezséget a többi ország elé terjesztik, és azt akár a pénteki EU-csúcson is elfogadhatják. (Emlékeztetőül: ő volt az a lengyel politikus, aki pár napja azt közölte , a magyar-lengyel szövetség eláll a vétótól, majd kiderült, hogy még sem . Később Morawiecki kabinetfőnöke nyilvánosan feddte meg , hogy csak a miniszterelnöknek lenne szabad ebben a kérdésben kommunikálnia.) A megállapodás létrejöttéről szóló értesülést a Bloombergnek megerősítette egy, a tárgyalásokra rálátó magyar forrás is.