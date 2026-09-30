Az orosz titkosszolgálatok azt tervezték, hogy idén nyáron az Egyesült Államokban meggyilkolják Garri Kaszparov neves ellenzéki politikust, és más, emigrációban élő társait is célba vették – közölték az érintettek szűkebb környezetéből származó források az El Mundóval.
Úgy leplezték le, hogy az általa megbízott állítólagos bérgyilkosok a Szövetségi Nyomozó Iroda fedett ügynökei voltak.
Egy indiai kormányhoz köthető személy adott megbízást a amerikai-kanadai állampolgárságú Gurpatwant Singh Pannun szikh szeparatista vezető meggyilkolására.
Az őrizetbe vett személyek a húszas éveikben járnak, csecsen származásúak, közülük hárman belga állampolgárok, és mindannyian az Iszlám Állam dzsihadista szervezet lelkes támogatói.
Párizsban terrorizmus előkészítése vádjával kedden kezdődött büntetőper a francia elnök ellen 2018-ban tervezett merénylet ügyében.
A gyanúsított letartóztatását indítványozták, amelyről a szerdai napon fognak dönteni.
A fehérorosz elnök rendelete szerint akadályoztatása esetén a nemzetbiztonsági tanács lépne a helyébe.
Egy másik fiatal egy szeptemberi tanévnyitón akart csaknem száz embert megölni, a bíróság elrendelte pszichiátriai kényszerkezelését.
Volgográdban terveztek merényleteket a felszámolt sejt egyelőre titokban tartott közép-ázsiai országhoz tartozó tagjai.
Merényletre készült a szintén iráni házaspár - autóba rejtett pokolgéppel terveztek lecsapni a Népi Mudzsahedek gyűlésére.
Február végéig rács mögött marad a miniszterelnök elleni állítólagos merénylet tervezésével gyanúsított két férfi. Előzetes letartóztatásukat hatvan nappal meghosszabbította a bíróság- tudta meg a Magyar Idők. A TEK által lekapcsolt két fegyveres a hatóságok gyanúja szerint Orbán Viktor elleni támadásra készült volna, néhány nappal az iszlám terroristák által elkövetett november 13-ai párizsi merényletsorozat után.