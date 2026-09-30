Marad a készültség -Van terrorveszély?

Február végéig rács mögött marad a miniszterelnök elleni állítólagos merénylet tervezésével gyanúsított két férfi. Előzetes letartóztatásukat hatvan nappal meghosszabbította a bíróság- tudta meg a Magyar Idők. A TEK által lekapcsolt két fegyveres a hatóságok gyanúja szerint Orbán Viktor elleni támadásra készült volna, néhány nappal az iszlám terroristák által elkövetett november 13-ai párizsi merényletsorozat után.