Novák: Az Idősek Tanácsa a védett idősáv felfüggesztését javasolja

Hamarosan minden nyugdíjas kap majd Müller Cecíliától egy levelet, amiben regisztrálni lehet a vakcinára.



A csütörtöki nap is hiányzott az operatív törzs sajtótájékoztatójáról Müller Cecília, így a legfontosabb tudnivalókat a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) osztályvezetője ismertette. Galógóczi Ágnes elmondta, az elmúlt 15 napban a legtöbb új koronavírusos fertőzést Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Kecskeméten, valamint Budapest XI. kerületében regisztrálták. Mindenkit arra kért, tartsa be a higiénés rendszabályokat és erre akár figyelmeztesse embertársait. (Utóbbi nem mindig veszélytelen. Pár hete lapunk is megírta , hogy az 1-es villamoson amiatt késelte meg egy férfi utastársát, mert az rászólt a rossz maszkhasználata miatt - a szerk.) Felhívta arra is a figyelmet, hogy már lehet regisztrálni a koronavírus elleni oltásra. Ezt meg lehet tenni az interneten, valamint az idősek számára postai úton. A Magyar Posta péntektől kezdi el kézbesíteni az érintetteknek Müller Cecília tájékoztató levelét, amit 2 millióan fognak megkapni. A borítékban találnak egy regisztrációs lapot is. A kitöltéshez a TAJ-számra, az életkor megadására, valamint egy telefonszámra van szükség. Először a fővárosban kezdik el kivinni a leveleket, ezt követően vidéken. A folyamat ugyan több hétig tart, de várhatóan minden nyugdíjas megkapja az év végéig.

Galgóczi Ágnes elmondta, a tömeges oltások a jövő év elején kezdődhetnek el, miután megérkeznek a vakcinák.