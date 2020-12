Csepeli toronyrobbantás: épülhet a kétszázmilliárdos atlétikai stadion

Három napot pihenhet a csoportkör után a magyar csapat a női kézilabda Európa-bajnokságon, mielőtt pályára lép a középdöntőben.

Komoly hullámvasutazást mutatott be a magyar női kézilabda-válogatott a dániai Európa-bajnokság csoportkörében. A két szövetségi kapitány - Danyi Gábor és Elek Gábor - által vezetett együttes sokkoló vereséggel kezdett a leggyengébbnek tartott Horvátország ellen (22-24). Igaz, a horvátok a kvartett másik két tagját, a szerbeket és a világbajnok hollandokat is legyőzve igazolták kiváló formájukat és a kontinenstorna legnagyobb meglepetését okozva, hibátlan mérleggel jutottak tovább. Az Eb-re hivatalos célkitűzés nélkül érkező magyar együttes két nappal a teljesen kilátástalan játékkal elszenvedett vereség után szárnyalt a szerbek ellen és a tökéleteshez közelítő teljesítménnyel győzött (38-26). A hollandokkal szembeni záró találkozó előtt már lehetett tudni, hogy gyakorlatilag biztos a továbbjutás (csak 21 gólnál nagyobb különbségű vereség jelentett volna búcsút). Ez meglátszott az együttes játékán, főleg a második játékrészben volt sok hiba a támadásokban, amit az ellenfél lerohanásokból szerzett gólokkal büntetett és végül 28-24-re nyertek a hollandok. A magyar válogatott a harmadik helyen került a középdöntőbe, ahol pont nélkül folytatja a küzdelmeket, mivel a kvartettből tovább lépő horvátoktól és hollandoktól is kikapott. A magyar szövetség szerda délelőtti online sajtótájékoztatóján Elek Gábor elmondta, hogy elfáradt a csapat, amelynek jól jön a három nap pihenő. Az utolsó csoportmeccsen például úgy tervezte a szakmai stáb, hogy Kovacsics Anikó a második félidőben kevés időt tölt a pályán és inkább pihen a folytatás előtt, ám erre nem volt lehetőség, mivel Lakatos Rita megsérült. A szakember azt is elárulta, hogy lesz változás a keretben a csoportmeccsekhez képest, de konkrétumokat egyelőre nem még nem lehet tudni. A középdöntőt illetően sem tűztek ki célt a csapat elé, a legfontosabb a minél jobb felkészülés az olimpiai selejtezőre, amit 2021. március 19-21. között rendeznek Győrben. Szöllősi-Zácsik Szandra a csapat egyik legjobbja volt a csoportmérkőzéseken, ő arról beszélt, hogy a bezártságot a legnehezebb elviselni a tornán. A koronavírus-járvány miatt a csapatok buborékban vannak, ami azt jelenti, hogy a szálláshelyeiket csak akkor hagyhatják el, ha edzésre vagy mérkőzésre mennek. "Nagyon kemény ez a bezártság, annyit lehetünk a friss levegőn, hogy elsétálunk a buszig és felszállunk rá. Elvileg ma elmehetünk egy fél órára sétálni. Ebből próbálkozunk lelkileg építkezni és táplálkozni” - számolt be a rendkívüli körülményekről a játékos.



A németek szerint komolytalan az időbeosztás Komolytalannak és igazságtalannak nevezte a középdöntős mérkőzések időrendjét a magyarok szombati ellenfelének, a német válogatottnak a szövetségi kapitánya. Henk Groener szerint a programot szándékosan úgy állították össze, hogy azzal a norvégoknak kedvezzenek. "Ez egy vicc! - fakadt ki a szakember. - Ez nem korrekt menetrend. A német válogatott a középdöntőben szombaton kezd a magyarok ellen, majd egy pihenőnap után hétfőn és kedden is játszik, előbb a világbajnok hollandokkal, majd a horvátokkal, ha összehasonlítjuk a programunkat a norvégokéval, akkor rögtön látszik, hogy ez így nem korrekt.” Groener hozzátette: csapatának négy nap alatt kell háromszor pályára lépni, míg a norvégok csütörtökön, szombaton és kedden játszhatnak. Azt mondta, el tudja fogadni, hogy mivel Norvégia sokáig társrendezője volt az eseménynek, ezért jár neki némi kedvezmény a riválisokhoz képest, de ezt túlzásnak és sportszerűtlennek tartja.