Megússzák a kamupártok nagyhalai

Miközben a 2018-ban indult kamupártoktól az állam képtelen visszaszerezni hárommilliárd forintnyi közpénzt, a nyomozó hatóságok nem törik magukat, hogy kiderítsék: kik segítették a csalókat abban, hogy összeszedjék az ajánlásokat és lehívhassák a támogatásokat.

Két 88 éves nőre kért felfüggesztett börtönbüntetést kedden a Fővárosi Főügyészség. A vádirat szerint, hogy a 2018-as választási kampányban törvénytelenül gyűjtöttek aláírásokat egy olyan – az ügyészség által meg nem nevezett – parlamenten kívüli pártnak, amely a választásokon jelölteket állító szervezeteknek járó állami támogatásokra utazott. Az ügyészség közleménye arra utal, hogy a nyomozók rendkívüli alapossággal tárták fel az ügyet: kiderítették, hogy a vádlottak mások helyett írták alá a párt jelöltjének ajánlóívét, a leadott listák öt olyan személy adatait is tartalmazták, akik az ajánlás időpontjában már elhunytak. Ennek köszönhetően a jelöltnek meglett az 500 ajánlása, ami ahhoz szükséges, hogy a választási bizottság nyilvántartásba vegye és a kampánytámogatást igényelhesse. A Polt Péter vezette ügyészség és a rendőrség máskor nem volt ennyire alapos, több ügy még a vizsgálati szakaszban, eredmény nélkül elhalt. A Legfőbb Ügyészségtől kikért adatok alapján a 2014-es és a 2018-as választáson adott állami támogatásokat érintő csalások ügyében 25 esetben emeltek vádat és eddig 33 jogerős elítélés született (a válaszból arra lehet következtetni, azért magasabb a jogerős elítélések száma, mert egy embert több ügy miatt is elítélhettek). Az ajánlóívek meghamisítása ügyében 42 esetben emeltek vádat és 21 elítélés született az elmúlt hat évben. Összehasonlításképp: a hvg.hu tavaly 541 állami támogatást kapott kamupárt-jelöltet számolt össze, nagy többségük végül még annyi szavazatot sem szerzett, mint ahány szignó az ajánlóívükön szerepelt. A 2018-as választáson indult 14 kamupárt 3 milliárd támogatáshoz jutott hozzá. Ennek a pénznek a jelentős részét vissza kellett volna fizetniük, mert a voksoláson a jelöltjeik nem érték el a 2 százalékot, a listájuk pedig az egy százalékot sem. A korrupció ellen küzdő portál, a K-Monitor által tavasszal az Állami Kincstártól kikért adatok alapján a 2018-as kamupártoktól egyetlen fillért sem tudtak behajtani két évvel a választást követően sem. A politikailag kényes ügyekben sem léptek fel olyan határozottan a nyomozók, mint a két 88 éves nő ellen. Két évvel ezelőtt komoly botrányt kavart, hogy Budapest 5. számú választókerületében a helyi választási bizottság DK-s delegáltja 341 olyan aláírást talált, amely egyaránt szerepelt a fideszes jelölt – az Orbán-család ügyvédjeként is ismert –, Bajkai István és az egykori szocialista minisztert, Lévai Katalint is indító Lendület nevű kamupárt ajánlólistáján. Miután a DK-s jelölt, Oláh Lajos feljelentést tett, a rendőrség kivizsgálta az ügyet és megállapította, hogy választási csalás történt, azaz minden jel szerint az egyik listáról átmásolták a neveket a másikra, az aláírásokat pedig valakik odahamisították. Ám arra hivatkozva, hogy nem állapítható meg, ki volt az elkövető, megszüntették a nyomozást. Mint az ügyet feltáró Index megjegyezte: a rendőrségi dokumentumokból arra lehet következtetni, hogy Bajkait ki sem hallgatták. Arról a Magyar Narancs számolt be tavaly decemberben, hogy a Lendület egyik vezetője, Földényi György később a fideszes veszprémi önkormányzat tömegközlekedési cégénél lett üzemeltetési szakértő. Egy másik ügyben a rendőrség megállapította, hogy egy pócsmegyeri választópolgár adataival 19 esetben éltek vissza, mégis lezárták a nyomozást arra hivatkozva, hogy az aláírásgyűjtők tudata minden bizonnyal „nem fogta át, hogy csalnak”. Mint emlékezetes, a kormány nemrég azzal az indoklással terjesztette a parlament elé a választási törvényt érintő módosító javaslatát, hogy elejét kell venni a kamupártok indulásának, ezért előírnák, hogy az országos listát állítanó szervezeteknek 27 helyett 50 helyen kell egyéni jelölteket indítaniuk. (Később a Jobbikból kiszorult Volner János Fidesz által támogatott indítványa 71-re emelte ezt a számot.) Az ellenzék azzal támadta a javaslatot, hogy az nem is a kamupártok, hanem ellenük irányul, hiszen lehetetlenné teszi a koordinált indulásukat, a Fidesz kihívóit közös listára kényszeríti. Továbbá azt szorgalmazták, az rendőrség, ügyészség lépjen fel határozottabban a törvényszegőkkel, az adóhatóság pedig szerezze vissza a kamupártoktól az állami pénzeket.