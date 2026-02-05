Komoly fejfájást okozhatnak még a kamupártok 2022-ben

Az előrejelzések szerint 10-15 egyéni körzetben is minimális különbség dönthet majd a győzelmekről a következő parlamenti választáson; ilyenkor sokat számít az a pár százalék, amit a kamupártok bezsebelnek – álltja Szűcs Zoltán Gábor politológus, aki szerint erre a problémára az ellenzéki oldalon az előválasztás jelenthet némi orvosságot.