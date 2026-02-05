Már most 26 jelölőszervezetet vettek nyilvántartásba.
Ez utóbbiak között lehetnek azok a biznisz- és kamupártok, amelyeknek egykor a Fidesz nyitott ajtót.
Gődény György idő közben kiszállt a Normális Élet Pártjából, az alakulatot jelenleg a korábban egy sor kamupártban szerepet játszó Stekler Ottó vezeti.
A feljelentést Oláh Lajos DK-s országgyűlési képviselő tette még 2018-ban, amikor kiderült, hogy ugyanaz a 341 aláírás szerepel a Fidesz és egy kamupárt.
A helyi választási bizottság feljelentést tett az ügyben.
A korábban már ismertté vált „húzóneveken” túl még érdekesebb kötődésű figurák kerültek elő.
A három évvel ezelőtti választáson indult vádlott és bűntársai már az előkészítő ülésen beismerték tettüket és lemondtak a tárgyalásról.
A magyarázatba belefért egy Gyurcsányozás is, az Alapjogokért Központ szerint ugyanis a volt miniszterelnök vezeti a baloldalt.
Miközben a 2018-ban indult kamupártoktól az állam képtelen visszaszerezni hárommilliárd forintnyi közpénzt, a nyomozó hatóságok nem törik magukat, hogy kiderítsék: kik segítették a csalókat abban, hogy összeszedjék az ajánlásokat és lehívhassák a támogatásokat.
Az előrejelzések szerint 10-15 egyéni körzetben is minimális különbség dönthet majd a győzelmekről a következő parlamenti választáson; ilyenkor sokat számít az a pár százalék, amit a kamupártok bezsebelnek – álltja Szűcs Zoltán Gábor politológus, aki szerint erre a problémára az ellenzéki oldalon az előválasztás jelenthet némi orvosságot.
A két nő valahogy hozzájutott a 2014-es választások ajánlóíveinek adataihoz, és nagyüzemi másolásba fogtak az ügyészség szerint.
Családon belül maradt a kampányra adott támogatás a vád szerint, 117 millió forintot kér számon az ügyészség a házaspáron.
Durván megugrott a kamupártok és választási csalások miatt indított nyomozások száma, de ítélet csak az esetek töredékében született eddig – derült ki a Polt Pétertől kért adatokból.
A legfőbb ügyészt Kocsis-Cake Olivio faggatta arról, hogy miért alkalmaznak kettős mércét, amikor amikor választással kapcsolatos bűncselekményekről van szó.
Az érintett körzetek nagy részében 14 hónap alatt sem a választási iroda, sem a választási bizottság elnökét nem hallgatta meg a rendőrség.
Így lehetett milliárdokat elcsalni a választási rendszerben.
Ismerethiány vagy politikai zavarkeltés - leginkább erre a két tényezőre vezethető vissza, hogy miért indulnak kamuszervezetek az EP-választáson. Kampánytámogatás ugyanis nem jár.
Többségükről el is lehet hinni, hogy valódi, a választások időszakán túl is működő szervezet.
Jelöltenként egymillió forint közpénzt vettek fel, 2,6 milliárddal tartoznak, az összeg 0,0003 százalékának nyúlt utána az állam.
Az Állami Számvevőszék közölte, senki nem kérte tőlük, hogy vizsgálják a 2018-as választásokon 1% alatt szereplő pártokat, így nem is ellenőrzik azokat.
Szepessy Zsoltot, az Összefogás Párt elnökét azért ítélték el, mert a párt a 2014-es választás alatt nem tartotta be a számviteli előírásokat.
Tizenhárom, a közvélemény számára ismeretlen, ám országos listát is állító párt láthatóan jól járt a választási rendszerrel.
Hárommilliárd forinttal tűntek elA pártok képviselőjelöltjeinek is felelősséget kell vállalniuk a kampánytámogatás visszafizetéséért – döntött a parlament, de ez biztos nem hatja meg a csak a pénzre hajtó kamupártokat. A valódi ellenzéknek viszont tényleg fájhat a vadplakátolás betiltása vagy az aláírásgyűjtés szigorítása.